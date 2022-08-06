التشكيل - شيكا يعوض غياب صبحي في مرمى فاركو.. وثنائي هجومي لـ الإسماعيلي

يبدأ محمد سعيد "شيكا" في حراسة مرمى فاركو بدلا من محمد صبحي أمام الإسماعيلي في مواجهة لحساب الجولة 29 من الدوري المصري.

ويغيب صبحي بسبب تراكم البطاقات في الدوري، وأيضا كينجسلي سوكاري لاعب الوسط بسبب حصوله على إنذار ضد الأهلي في اللقاء الأخير.

في المقابل يقود عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي هجوم الإسماعيلي في اللقاء الذي يقام على استاد الإسكندرية.

تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عبد الله بكري – رامي صبري – أحمد عبد العزيز "مودي"

الوسط: جابر كامل - محمود جهاد – أحمد البحراوي – محمود حمادة – جيفرسون إينكادا

الهجوم: شكري نجيب – علي بهيج

تشكيل الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد دسوقي – باهر المحمدي - محمد هاشم – محمد عادل

الوسط: أحمد مصطفى – محمد دونجا – محمد مخلوف – أحمد مدبولي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي – محمد الشامي

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 36 نقطة من 28 مباراة.

فيما يمتلك الإسماعيلي 32 نقطة من 27 مباراة وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.