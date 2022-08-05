انتهت الدوري المصري - الجونة (1) (4) الزمالك.. اللقب يقترب

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو الأول أمام الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة والزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل الجونة - خالد قمر يقود الهجوم.. و3 مدافعين أمام الزمالك تشكيل الزمالك – أوباما أساسي.. والونش يقود الدفاع أمام الجونة النحاس يكشف لـ في الجول حواره مع فيتوريا: استمع للسلبيات أكثر من الإيجابيات مران الأهلي - مشاركة الناشئين استعدادا للقاء الاتحاد.. وانتظام صلاح محسن

--

انتهت

ق 83: إسلام عبد النعيم يقلص الفارق بتسديدة قوية في شباك عواد.

ق 82: بطاقة صفراء ثانية لإمام عاشور بعد احتفاله مع الجماهير ويخرج ببطاقة صفراء ثانية وطرد.

ق 80: جوووول إمام عاشور يتوغل ويسدد كرة على يمين الحارس

ق 65: مشاركة شيكابالا وخروج أوباما

ق 57: عرضية أرضية من نيمار أودعها الجزيري في الشباك.

ق 50: رأسية طارق سامي تمر بجوار القائم الأيسر لعواد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: بطاقة صفراء لكريم طارق وإمام عاشور.

ق 45+1: بطاقة صفراء لنور السيد بعد تدخل قوي على أحمد فتوح

ق 43: تقنية الفيديو تلغي هدف الزمالك بداعي التسلل.

ق 40: زيزو يراوغ 3 مدافعين ويمرر بينية إلى الجزيري الذي يسدد أرضية على يسار عماد السيد.

ق 37: انفراد من سيف الجزيري مستفيدا من خطأ محمد نجيب، ويسدد من فوق الحارس لكن طارق سامي يشتت من على الخط، ومتابعة زيزو في الشباك.

ق 32: بطاقة صفراء ليوسف أوباما عقب تدخل قوي على نور السيد

ق 6: جوووول أووول زيزو يسدد على يمين عماد السيد مسجلا الهدف الأول

ق 5: ركلة جزاء للزمالك على خالد قمر بعد عرقلة سيد عبد الله نيمار

ق 3: أمين عمر حكم اللقاء يعود لمراجعة تقنية الفيديو

ق 1: رأسية من محمد عبد الجواد كادت أن تغالط حارسه لكن الكرة إلى ركنية.

بداية اللقاء

الزمالك الجونة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك يغرم إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الجونة إلغاء المؤتمر الصحفي عقب مباراة الجونة أمام الزمالك زيزو يبتعد عن إيبوكا.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 موعد مباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في الدوري.. والقنوات الناقلة والمعلق مهرجان أبيض في الجونة.. الفوز الأكبر لـ الزمالك يقربه من لقب الدوري الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف خبر في الجول - الكشف عن موعد انطلاق الدوري الجديد 2022-2023 قائمة بيراميدز – عودة أحمد فتحي أمام المقاولون العرب وغياب إيريك تراوري
أخر الأخبار
الزمالك يغرم إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الجونة 15 دقيقة | الكرة المصرية
إلغاء المؤتمر الصحفي عقب مباراة الجونة أمام الزمالك 18 دقيقة | الكرة المصرية
زيزو يبتعد عن إيبوكا.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 25 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك ضد مصر للمقاصة في الدوري.. والقنوات الناقلة والمعلق 34 دقيقة | الكرة المصرية
مهرجان أبيض في الجونة.. الفوز الأكبر لـ الزمالك يقربه من لقب الدوري 48 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 52 دقيقة | الكرة المصرية
بايرن ميونيخ يقسو على فرانكفورت في افتتاح الدوري وماني يعيد رقم غائب منذ 10 سنوات 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
روما ينتشل فينالدوم من باريس سان جيرمان 59 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة