انتهت الدوري المصري - الجونة (1) (4) الزمالك.. اللقب يقترب
الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة والزمالك في الجولة 29 من الدوري المصري.
ويتصدر الزمالك جدول الترتيب، فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
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انتهت
ق 83: إسلام عبد النعيم يقلص الفارق بتسديدة قوية في شباك عواد.
ق 82: بطاقة صفراء ثانية لإمام عاشور بعد احتفاله مع الجماهير ويخرج ببطاقة صفراء ثانية وطرد.
ق 80: جوووول إمام عاشور يتوغل ويسدد كرة على يمين الحارس
ق 65: مشاركة شيكابالا وخروج أوباما
ق 57: عرضية أرضية من نيمار أودعها الجزيري في الشباك.
ق 50: رأسية طارق سامي تمر بجوار القائم الأيسر لعواد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+5: بطاقة صفراء لكريم طارق وإمام عاشور.
ق 45+1: بطاقة صفراء لنور السيد بعد تدخل قوي على أحمد فتوح
ق 43: تقنية الفيديو تلغي هدف الزمالك بداعي التسلل.
ق 40: زيزو يراوغ 3 مدافعين ويمرر بينية إلى الجزيري الذي يسدد أرضية على يسار عماد السيد.
ق 37: انفراد من سيف الجزيري مستفيدا من خطأ محمد نجيب، ويسدد من فوق الحارس لكن طارق سامي يشتت من على الخط، ومتابعة زيزو في الشباك.
ق 32: بطاقة صفراء ليوسف أوباما عقب تدخل قوي على نور السيد
ق 6: جوووول أووول زيزو يسدد على يمين عماد السيد مسجلا الهدف الأول
ق 5: ركلة جزاء للزمالك على خالد قمر بعد عرقلة سيد عبد الله نيمار
ق 3: أمين عمر حكم اللقاء يعود لمراجعة تقنية الفيديو
ق 1: رأسية من محمد عبد الجواد كادت أن تغالط حارسه لكن الكرة إلى ركنية.
بداية اللقاء