انتهت الدوري التركي - طرابزون (2) (0) إسطنبول سبور
الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 19:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة افتتاح الدوري التركي والتي تشهد ظهور محمود حسن "تريزيجيه" أساسيا مع طرابزون سبور ضد إسطنبول سبور.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويبدأ تريزيجيه أساسيا للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه الجديد بعدما توج بلقب كأس السوبر التركي الأسبوع الماضي.
المباراة غير مذاعة عربيا.
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انتهت
ق 89: جوووول ثاااان.. ركنية جديدة ورأسية من دانسفيل تسجل الثاني
ق 80: خروج تريزيجيه ومشاركة ديجانيني
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: تريزيجيه يسدد من داخل منطقة الجزاء كرة يتصدى لها الحارس بأقدامه.
ق 16: عرضية من ركلة ركنية يودعها المهاجم النرويجي أندرياس كورنيليوس برأسية قوية في الشباك.
بداية اللقاء
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