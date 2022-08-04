انتهت الدوري - المصري (0) - (0) طلائع الجيش.. تعادل سلبي

يستضيف المصري منافسه طلائع الجيش على استاد البرج العرب، ضمن الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري.

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نهاية المباراة

ق 77 عرضية خطيرة من إلياس الجلاصي ينقذها محمد بسام حارس طلائع الجيش.

ق 75 ضربة رأسية خطيرة من أحمد سمير تمر بجوار مرمى المصري

ق69 تسديدة قوية من ميدو جابر لاعب طلائع الجيش تتحول إلى ركلة ركنية

ق53 فرصة هدف مؤكد تضيع من المصري بعد عرضية إلياس الجلاصي وتسديدة من فريد شوقي ينقذها دفاع طلائع الجيش

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق39 محمد أنور مدافع طلائع الجيش يحصل على البطاقة الصفراء الاولى في المباراة

ق18 تسديدة قوية من كريم العراقي على الطائر تمر بجوار مرمى محمد بسام

ق12 تسديدة قوية من إلياس الجلاصي تمر بجوار مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش

ق6 رأسية خطيرة من محمد جريندو مهاجم المصري تمر أعلى مرمى طلائع الجيش

ق2 إسلام أبوسليمة ينقذ هدف مؤكد بطريقة رائعة

انطلاق المباراة