التشكيل – مروان حمدي يقود سموحة أمام رباعي هجومي لـ سيراميكا
الخميس، 04 أغسطس 2022 - 17:26
كتب : FilGoal
أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه لملاقاة سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس.
ويستضيف سموحة منافسه سيراميكا في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري.
وجاء تشكيل سموحة كالتالي:
في حراسة المرمى: الهاني سليمان
في الدفاع: خالد عبد الفتاح- رجب نبيل- أحمد رمضان "بيكهام"- محمد نادي
في الوسط: محمد متولي "كناريا"- حمدي علاء- محمد شكري
في الهجوم: صديق كالابا- مروان حمدي- عبد الكبير الوادي
فيما جاء تشكيل سيراميكا الذي أعلنه مدربه أحمد سامي كالتالي:
في حراسة المرمى: عامر عامر
في الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري- سيف تقى- أحمد محسن
في الوسط الدفاعي: عمرو نبيل- محمد توني
في الوسط الهجومي: باسم مرسي- محمد إبراهيم- شريف دابو
في الهجوم: شادي حسين
ويحتل سموحة المركز السادس بـ40 نقطة فيما يأتي سيراميكا تاسعا بـ33 نقطة.