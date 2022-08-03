تشكيل فاركو – شكري نجيب وأحمد شريف يقودان الهجوم ضد الأهلي

أعلن نونو ألميدا المدير الفني لفاركو تشكيل فريقه لملاقاة الأهلي مساء اليوم الأربعاء.

ويحل فاركو ضيفا على الأهلي في ملعب الأهلي WE السلام لملاقاته في إطار الجولة 28 من الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكرى- رامي صبري-_ أحمد عبد العزيز "مودي"- جيفرسون إينكادا

في الوسط: أحمد محمد" البحراوي"- محمود حمادة- كينجسلي سوكاري

في الهجوم: شكري نجيب- أحمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد سعيد "شيكا" وأحمد صغيري وجابر كامل وبلال جمال وعلى بهيج وأحمد عوض ومروان مجدي ومحمود جهاد ومحمود عماد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 55 نقطة بعدما خاض 26 مباراة ويبتعد عن الزمالك المتصدر بفارق 11 نقطة لكن الأخير خاض كل مبارياته الـ28.

فيما يأتي فاركو ثامنا بـ35 نقطة.