تشكيل الأهلي – زياد طارق أساسي لأول مرة في الدوري.. وبيرسي تاو على مقاعد البدلاء ضد فاركو

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 19:54

كتب : أحمد الخولي

زياد طارق - الأهلي أمام المصري بالسلوم

أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لملاقاة فاركو مساء اليوم الأربعاء في الجولة 28 من الدوري.

ويستضيف الأهلي منافسه فاركو في ملعب الأهلي WE السلام.

وشهد التشكيل الدفع بزياد طارق أساسيا في الدوري لأول مرة، فيما عاد بيرسي تاو للفريق عقب شفائه من الإصابة ويجلس على مقاعد البدلاء.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أيمن أشرف- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم

في الوسط: علي معلول- أليو ديانج- محمد مجدي "أفشة"- محمد هاني

في الهجوم: زياد طارق- حسام حسن- لويس ميكيسوني

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود متولي ووليد سليمان وعلي لطفي ومحمود وحيد ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومحمد فخري ومحمد أشرف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 55 نقطة بعدما خاض 26 مباراة ويبتعد عن الزمالك المتصدر بفارق 11 نقطة لكن الأخير خاض كل مبارياته الـ28.

فيما يأتي فاركو ثامنا بـ35 نقطة.

الأهلي فاركو الدوري المصري
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