اختبر معلوماتك - هل تعرف الصخرة وائل جمعة جيدا؟

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 15:08

كتب : FilGoal

وائل جمعة - الأهلي في كأس العالم للأندية 2013

يحل اليوم عيد ميلاد أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر وائل جمعة الـ47.

ولكن إلى أي مدى تعرف وائل جمعة جيدا؟

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