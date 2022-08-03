كوبا ليبرتادوريس – ثنائية أراسكايتا وجابيجول تقود فلامنجو للفوز على كورينثيانز

وضع فلامنجو البرازيلي قدما في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد الفوز خارج ملعبه على كورينثيانز بهدفين دون مقابل.

سجل هدفا فلامنجو: جيورجان دي أراسكايتا وجابريل باربوسا.

المباراة التي أقيمت على ملعب كورينثيانز أرينا شهدت مشاركة الوافدين الجدد، يوري ألبرتو القادم من زينيت الروسي والمدافع الباراجوياني فابيان بالبوينا لاعب وست هام الإنجليزي السابق.

في المقابل بدأ فلامنجو بثنائية هجومية مكونة من بيدرو وجابريل باربوسا ومن خلفهما تواجد جيورجان دي أراسكايتا وإيفرتون ريبيرو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأحمر والأسود بهدف سجله صانع الألعاب جيورجان دي أراسكايتا بتسديدة مقوسة سكنت الشباك في الدقيقة 37.

ولا يخسر فلامنجو في كوبا ليبرتادرويس عندما يسجل الأوروجوياني، سجل في 7 مباريات فاز الفريق في 6 وتعادل في 1.

أصحاب الأرض اعترضوا بقوة على احتساب الهدف بداعي وجود لمسة يد على لاعب فلامنجو قبل تسجيل الهدف مباشرة، إلا أن الحكم احتسب الهدف.

وبعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، استطاع جابريل باربوسا بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء خداع كاسييو حارس المرمى وإضافة الهدف الثاني لفلامنجو.

ومنذ 2018 وصل جابيجول لـ 28 هدفا كأفضل هداف سجلها في 46 مباراة، وبفارق 10 أهداف عن أقرب منافسيه.

وكاد ديفيد لويز أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 62 برأسية قوية أبعدها الحارس ببراعة.

وشارك التشيلي أرتورو فيدال في كوبا ليبرتادوريس لأول مرة منذ 2007 عندما كان لاعبا بقميص كولو كولو.

وأكمل التشيلي المخضرم 28 تمريرة صحيحة من أصل 28 بنسبة دقة 100% كثالث لاعب يحقق تلك النسبة منذ 2013.

في الدقائق الأخيرة حاول لاعبو فلامنجو تسجيل هدفا ثالثا لإنهاء المباراة عمليا لكن البديلين إيفرتون ولازارو أهدرا فرصة التسجيل لتنتهي المباراة بفوز فلامنجو قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل في ماراكانا.