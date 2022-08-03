رئيس النصر السعودي بعد عقوبات اتحاد جدة: نستعد لجولة جديدة

علق مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على قرارات لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن شكوى ناديه ضد منافسه اتحاد جدة.

وأصدرت لجنة الاحتراف عددًا من القرارات الصارمة بعد شكوى نادي النصر ضد منافسه اتحاد جدة بشأن التفاوض مع المغربي عبد الرزاق حمد الله بطريقة غير قانونية.

وقال آل معمر في تويتر: " حقوق النصر لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي".

وأضاف " سندرس قرارات لجنة الإحتراف، للبدء في الجولة الجديدة، ونسأل الله التوفيق".

حقوق النصر لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي. سندرس قرارات لجنة الإحتراف، للبدء في الجولة الجديدة، ونسأل الله التوفيق. — مسلّي آل معمر (@musalli9) August 2, 2022

وجاءت قرارات لجنة الاحتراف كالتالي:

أولا: إيقاف نادي اتحاد جدة فترة تسجيل واحدة وغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي.

ثانيا: إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لمدة 4 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

ثالثا: إيقاف المدير التنفيذي في نادي الاتحاد حامد البلوي 6 أشهر وغرامة قدرها 300 ألف ريال وكذلك إيقاف مدير الفريق مشعل السعيد لمدة 3 أشهر.

رابعا: الموعد الزمني للسداد هو ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ اكتساب القرار للقطعية.

خامسا: القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وتعاقد اتحاد جدة مع حمد الله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عقب فسخ تعاقده مع النصر، لكن الأخير تقدم بشكوى أرفقها بمجموعة من التسجيلات تثبت التفاوض أثناء سريان تعاقد الاعب المغربي وليس بعد فسخ التعاقد.

حمد الله لعب بقميص النصر منذ صيف 2018 حتى نوفمبر 2021 وشارك خلال 108 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالهم 112 هدفا.

وتوج حمد الله بلقب الدوري السعودي وكأس السوبر المحلي بقميص النصر قبل أن يُفسخ عقد وينتقل لصفوف الاتحاد منذ يناير الماضي.

وشارك حمد الله مع الاتحاد في 15 مباراة وسجل 13 هدفا وصنغ آخر.