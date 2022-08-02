التشكيل - أحمد عاطف يقود فيوتشر.. واستمرار غياب ثنائي هجوم المقاولون

أعلن محمد عودة، المدير الفني لـ المقاولون العرب عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

ويستمر غياب ثنائي الهجوم لويس إدوارد وأحمد علي عن صفوف ذئاب الجبل.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد - محمود عزت - فاروق كابور - أحمد عبد العزيز.

الوسط: محمود عبد العزيز - أحمد كابوريا - محمد مجلي.

الهجوم: باسم علي - محمد سالم - عماد فتحي.

بينما أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر تشكيل لمواجهة فيوتشر.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود رزق - محمود مرعي - محمود شعبان.

الوسط: كريم نيدفيد - محمد رضا "بوبو" - غنام محمد.

الهجوم: أحمد رفعت - أحمد عاطف - محمد فاروق.

ويحتل فيوتشر المركز الـ5 في ترتيب الدوري المصري بينما يأتي المقاولون العرب في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.