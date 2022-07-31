دون شوارب لا تعمل الماكينات.. إنجلترا تتوج بـ يورو السيدات للمرة الأولى

الأحد، 31 يوليه 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل كلوي كيلي هدف الفوز في شباك ألمانيا

توج منتخب إنجلترا ببطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات بعد الفوز على ألمانيا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وغابت أليكساندرا بوب لاعبة منتخب ألمانيا عن الإصابة بسبب إصابة تعرضت لها خلال عمليات الإحماء.

بوب كانت قد تلقت إشادة كبيرة من هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا للرجال الذي طالب بانضمامها إليهم على سبيل المزاح.

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وظهرت بوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية وهي تضع شوارب مزيفة في إشارة لاستعدادها للمشاركة مع فريق الرجال.

التتويج كان هو الأول في تاريخ منتخب إنجلترا ببطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات.

ويظل منتخب ألمانيا صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تحقيقا للألقاب برصيد 8 بطولات.

وفقا للحساب الرسمي للبطولة فإن المباراة النهائية شهدت الرقم القياسي للحضور الجماهيري في نهائي كؤوس الأمم الأوروبية على مستوى الرجال والسيدات بحضور 87.192 مشجع.

تقدم منتخب إنجلترا عن طريق إيلا توون في الدقيقة الـ 62 مستغلة تمريرة رائعة من كييرا والش لتنفرد بالمرمى وتضع الكرة من فوق حارسة مرمى إنجلترا.

وفي الدقيقة الـ 79 تعادلت لينا ماجول لألمانيا بعد عرضية من تابيا واسموث داخل منطقة الجزاء لتضع الكرة في الشباك.

وذهبت المباراة للأوقات الإضافية والتي حسم منتخب إنجلترا المباراة خلالها بهدف كلوي كيلي في الدقيقة الـ 110 مستغلة ارتباك داخل منطقة الجزاء لتلمس الكرة داخل الشباك.

المباراة النهائية كانت مكررة من نسخة 2009 التي تواجه خلالها المنتخبين ولكن كان مننتخب ألمانيا قد توج باللقب.

وحققت سارينا فيجمان مدربة إنجلترا اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد التتويج بالنسخة الماضية بقميص هولندا.

وتشاركت بيث ميد لاعبة إنجلترا مع أليكساندرا بوب لاعبة ألمانيا بلقب هدافتي البطولة بستة أهداف لكل منهن.

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