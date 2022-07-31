التشكيل - ميدو جابر يقود هجوم الجيش.. وخماسي دفاع لـ الاتحاد السكندري

الأحد، 31 يوليه 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

فيكتوري بنينيانجا - طلائع الجيش - الزمالك

دفع طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش بـ ميدو جابر في هجوم فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ28 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:

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المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا – علي الفيل – مصطفى الزناري – حسن مجدي

الوسط: مهند لاشين – محمد جابر – عمرو السيسي

الهجوم: علي الزاهدي – ميدو جابر – رجب عمران

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – عبد الله نصيب – محمود شبانة – السيد سالم – صبري رحيل

الوسط: أحمد نبيل مانجا – كريم الديب – عبد الغني محمد

الهجوم: بينجامين بواتينج – أحمد عادل "ميسي"

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

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