بلا هزيمة في آخر 5.. إيسترن كومباني يهرب من مناطق الهبوط مؤقتا بالفوز على سيراميكا

تغلب إيسترن كومباني على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 28 للدوري المصري.

سجل محمد صالح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

بذلك يغادر إيسترن كومباني منطقة الهبوط للمرة الأولى هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا، بفارق نقطة عن الجونة ونقطتين عن المقاولون العرب، ولكل منهما مباراة.

فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 33 نقطة في المركز التاسع.

هدية مبكرة

تحصل إيسترن كومباني على ركلة جزاء في الدقيقة 9 بعد إعاقة من عبد الرحمن بودي لمحاولة مرور محمد رمضان داخل منطقة الجزاء.

وسجل منها محمد صالح الهدف الأول في الدقيقة 11.

وحاول شادي حسين التعادل في الدقيقة 19 بتسديدة مرت بجوار القائم، ثم عاود المحاولة ولكن تصدى الحارس عمرو حسام في الدقيقة 22.

وسدد سيف تقا لاعب سيراميكا في الدقيقة 34 من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم.

تبديل مبكر

حل صالح جمعة على حساب عبد الرحمن بودي في صفوف سيراميكا بالدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني شارك حسام حسن بدلا من محمد رمضان في صفوف إيسترن كومباني.

وفي الدقيقة 68 حل شريف دابو وباسم مرسي بدلا من مصطفى سعد ومحمود نبيل في صفوف سيراميكا، فيما أتى أحمد تمساح بدلا من فراس عيفية على الجانب الآخر.

وسريعا أطلق أحمد تمساح تسديدة قوية ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 70.

هدف ملغي

سدد شادي حسين في الدقيقة 74 على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدى عمرو حسام.

وفي الدقيقة 76 أتى أحمد موكشا بدلا من صابر الشيمي في صفوف إيسترن، فيما حاول باسم مرسي برأسية من عرضية صالح جمعة في الدقيقة 79 ولكن تصدى لها عمرو حسام.

وفي الدقيقة 80 أتى حمزة مجدي بدلا من أحمد محسن في صفوف سيراميكا.

وسجل باسم مرسي هدفا في الدقيقة 87، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل على شادي حسين.

وأخيرا في الدقيقة 95 سدد عماد ميهوب لاعب إيسترن كومباني ولكن ارتطمت كرته بالعارضة.

بذلك يغادر إيسترن كومباني منطقة الهبوط للمرة الأولى هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا، بفارق نقطة عن الجونة ونقطتين عن المقاولون العرب، ولكل منهما مباراة.

فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 33 نقطة في المركز التاسع.

واستمر إيسترن كومباني بلا هزيمة للمباراة الخامسة على التوالي بلا هزيمة، بواقع 3 انتصارات وتعادلين.

فيما بقي سيراميكا كليوباترا بلا فوز للمباراة الثالثة على التوالي، بواقع هزيمتين وتعادل.

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