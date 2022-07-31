غزل المحلة يفوز على سموحة ويحقق الانتصار الأول منذ 77 يوما

الأحد، 31 يوليه 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة غزل المحلة وسموحة

حقق غزل المحلة الفوز على سموحة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق غزل المحلة الانتصار الأول منذ 77 يوما وبعد 10 مباريات بدون تحقيق أي انتصار في جميع البطولات.

وكان الانتصار الأخير للمحلة يوم 16 مايو الماضي عندما فاز على إيسترن كومباني في الجولة الـ 19 من الدوري.

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ولم يحقق سموحة أي فوز خلال المباريات الخمسة الأخيرة، إذ تعرض للهزيمة في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

وكان سموحة قد حقق الفوز للمرة الأخيرة أمام الأهلي في الجولة الـ 23 من الدوري.

ومنذ مباراة إيسترن كومباني تعادل غزل المحلة في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 6 مباريات قبل الفوز على سموحة.

وسجل هدف المحلة الوحيد في المباراة عبده يحيى.

وارتفع رصيد غزل المحلة للنقطة الـ 30 في المركز الـ 13 ليبتعد بفارق 4 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة الـ 40 في المركز السادس.

التشكيل

وقاد عبده يحيى ثلاثي هجوم المحلة في المباراة، بينما لعب مروان حمدي وأليا سيلا في هجوم سموحة.

سار الشوط الأول بدون خطورة على مرمى الفريقين ولكن مع سيطرة نسبية لغزل المحلة.

وفي الشوط الثاني تقدم عبده يحيى بعد خطأ من أحمد حكم الذي مرر الكرة بالخطأ له لينفرد ويمر من الهاني سليمان حارس سموحة ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة الـ 48.

وأهدر صديق كالابا فرصة التعادل في الدقيقة الـ 56 بعدما استلم الكرة أمام المرمى من داخل الـ 6 ياردات ليسدد الكرة بعيدا عن الشباك.

ويلعب سموحة مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا يوم 4 أغسطس على استاد الإسكندرية، بينما يحل غزل المحلة ضيفا على فيوتشر في الجولة المقبلة يوم 6 أغسطس على ملعب السلام.

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