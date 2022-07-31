كرة يد - مصر تحقق الفوز الثاني على كازاخستان في بطولة العالم للناشئات

فاز منتخب مصر لناشئات كرة اليد على كازاخستان ضمن منافسات بطولة العالم تحت 18 عاما في مقدونيا الشمالية.

جاء ذلك بنتيجة 39-21 لصالح منتخب مصر.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما بنتيجة 23-12.

وأقيمت هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

وفازت ناشئات منتخب مصر على منتخب كرواتيا بنتيجة 33-31 في المباراة الأولى.

ويتواجد منتخب مصر للناشئات تحت 18 عاما في المجموعة الرابعة رفقة كرواتيا وكازاخستان والهند.

وتستضيف مقدونيا الشمالية البطولة في الفترة من 30 يوليو إلى 10 اغسطس 2022.

ويتأهل أول منتخبين إلى دور الـ 16 والذي يقام بنظام دور المجموعات أيضا ومنه يتأهل أول 2 من كل مجموعة لربع النهائي والذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتعد تلك المشاركة الثالثة لمصر في بطولة العالم تحت 18 عاما للناشئات.

فسبق أن شاركن من قبل في نسختي 2016 و2018، حققن في الأولى المركز التاسع كأفضل إنجاز ثم المركز 23 في النسخة الثانية على الترتيب.

اقرأ أيضا:

رسميا - بدر بانون إلى وجهته الجديدة

تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه

جاريدو يعلن فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة

أحمد صلاح يكشف حقيقة اعتزاله الدولي