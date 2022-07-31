خياران أمام ريال مدريد للتعاقد مع فيرنر

الأحد، 31 يوليه 2022 - 19:33

كتب : FilGoal

تشيلسي - تيمو فيرنر

يملك ريال مدريد فرصة متاحة في سوق الانتقالات للتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي، بحسب كادينا سير الإسبانية.

وأوضح المصدر ذاته أن الميرينجي أمامه خيارين لإتمام التعاقد مع الألماني.

الخيار الأول هو الشراء مقابل 35 مليون يورو.

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أما الخيار الثاني فهو الإعارة مع حق الشراء في صيف 2023.

ريال مدريد ليس الطرف المهتم الوحيد، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن فيرنر قد يرحل من تشيلسي ويعود من جديد إلى فريقه السابق آر بي لايبزج في ألمانيا.

يأتي ذلك في ظل اهتمام النادي الألماني في التعاقد مع فيرنر خلال الصيف الجاري.

وأضافت الصحيفة أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي لن يمانع فكرة رحيل تيمو فيرنر عن صفوف فريقه، خاصة أنه لا يعتمد عليه بشكل أساسي في الهجوم.

وألمح فيرنر قبل أيام إلى أن رحيله عن تشيلسي في الفترة الحالية قد يمنحه فرصة للمشاركة بشكل أكبر استعدادا لكأس العالم نهاية العام الجاري.

وقال فيرنر: "من الواضح أنني أريد أن ألعب بشكل أكبر لكي أكون في حالة جيدة لأحظى بفرصة للعب في كأس العالم".

وبخلاف لايبزج أشارت تقارير صحفية إنجليزية أخرى إلى وجود اهتمام من نادي نيوكاسل يونايتد بضم تيمو فيرنر.

وانضم فيرنر إلى تشيلسي قبل موسمين قادما من لايبزج مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، ورغم تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع الفريق الأزرق إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

وخلال 89 مباراة مع تشيلسي في مختلف البطولات سجل 23 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

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