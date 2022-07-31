خبر في الجول - اجتماع في الأهلي الثلاثاء المقبل.. وموضوعات النقاش

الأحد، 31 يوليه 2022 - 18:39

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالنادي.

وعلم FilGoal.com أنه من المنتظر أن يكون على رأس الموضوعات ملف كرة القدم بجانب تحديد موعد استلام شركة الكرة لمهمة إدارة قطاع الكرة بشكل رسمي.

وتتجه النية لتحديد الأول من سبتمبر المقبل موعدا للاستلام وبالتالي يتم نقل الصلاحيات للشركة.

أخبار متعلقة
ذا أثلتيك: تشيلسي يطارد صفقتين بعد ضياع كوندي.. وليستر يطالب بـ 85 مليون جنيه استرليني بدر بانون إلى قطر القطري مصر مع السعودية ولبنان وسوريا في كأس العرب للناشئين تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه؟

وتقوم شركة الكرة خلال الفترة الماضية بالتجهيز للاستلام والتحضير للموسم الجديد.

ويستعد فريق الكرة في الأهلي لمواجهة فاركو الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

الأهلي كان قد تعادل دون أهداف مع المقاولون العرب أمس السبت في مباراة مؤجلة من الجولة 21 للدوري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري المصري برصيد 55 نقطة من 26 مباراة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز الثاني وثماني نقاط عن الزمالك المتصدر.

اقرأ أيضا:

رسميا - بدر بانون إلى وجهته الجديدة

تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه

جاريدو يعلن فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة

أحمد صلاح يكشف حقيقة اعتزاله الدولي

الأهلي الدوري المصري مجلس إدارة الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - نهاية موسم أحمد عبد القادر مع الأهلي كأس العرب للشباب - مصر تهزم المغرب بلدغة صلاح باشا.. وتنتظر الفائز من تونس والجزائر قائمة الزمالك - عودة يوسف أسامة.. واستمرار غياب السعيد أمام بيراميدز مباشر في الدوري - سيراميكا (0)-(1) إيسترن.. المحلة (1)-(0) سموحة.. حارس المرمى يتألق التشكيل - تبديل وحيد لسيراميكا كليوباترا.. ومتعب يقود هجوم إيسترن كومباني التشكيل - عبده يحيى يقود غزل المحلة.. ومروان حمدي في هجوم سموحة بدر بانون إلى قطر القطري مصر مع السعودية ولبنان وسوريا في كأس العرب للناشئين
أخر الأخبار
كرة يد - مصر تحقق الفوز الثاني على كازاخستان في بطولة العالم للناشئات 3 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - نهاية موسم أحمد عبد القادر مع الأهلي 10 دقيقة | الكرة المصرية
حلقة جديدة في المسلسل؟ رونالدو يغادر ملعب مانشستر يونايتد قبل نهاية المباراة 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب للشباب - مصر تهزم المغرب بلدغة صلاح باشا.. وتنتظر الفائز من تونس والجزائر 17 دقيقة | الكرة المصرية
في ظهور رونالدو الأول هذا الموسم.. مانشستر يونايتد يتعادل مع رايو فايكانو 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - عودة يوسف أسامة.. واستمرار غياب السعيد أمام بيراميدز 28 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل السوبر الفرنسي - مصطفى محمد احتياطي مع نانت.. وميسي يجاور نيمار في هجوم باريس 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
خياران أمام ريال مدريد للتعاقد مع فيرنر 41 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين