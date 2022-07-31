خبر في الجول - اجتماع في الأهلي الثلاثاء المقبل.. وموضوعات النقاش

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالنادي.

وعلم FilGoal.com أنه من المنتظر أن يكون على رأس الموضوعات ملف كرة القدم بجانب تحديد موعد استلام شركة الكرة لمهمة إدارة قطاع الكرة بشكل رسمي.

وتتجه النية لتحديد الأول من سبتمبر المقبل موعدا للاستلام وبالتالي يتم نقل الصلاحيات للشركة.

وتقوم شركة الكرة خلال الفترة الماضية بالتجهيز للاستلام والتحضير للموسم الجديد.

ويستعد فريق الكرة في الأهلي لمواجهة فاركو الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

الأهلي كان قد تعادل دون أهداف مع المقاولون العرب أمس السبت في مباراة مؤجلة من الجولة 21 للدوري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للدوري المصري برصيد 55 نقطة من 26 مباراة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز الثاني وثماني نقاط عن الزمالك المتصدر.

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