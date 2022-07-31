التشكيل - تبديل وحيد لسيراميكا كليوباترا.. ومتعب يقود هجوم إيسترن كومباني

أجرى أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا تغييرا وحيدا على تشكيل فريقه لمواجهة إيسترن كومباني.

ودخل محمود شكري للتشكيل الأساسي بدلا من شريف دابو.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي

الحارس: عامر محمد عامر

الدفاع: مصعب البطاط – محمود البدري – سيف تقا – أحمد محسن

الوسط: محمود شكري – محمد إبراهيم – عبد الرحمن موسى – كوامي بونسو

الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" – شادي حسين

ويقود أحمد متعب هجوم إيسترن كومباني بجانب كل من فراس بن عيفغية وعماد ميهوب.

بينما جاء تشكيل إيسترن كومباني كالآتي:

الحارس: عمرو حسام

الدفاع: صابر أشرف – محمد حودة – محمد صالح - كمال أبو الفتوح

الوسط: محمد رمضان – محمد مودي – أحمد حمزاوي – أحمد متعب

الهجوم: فراس بن عيفية – عماد ميهوب

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 برصيد24 نقطة وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

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