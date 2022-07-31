التشكيل - تبديل وحيد لسيراميكا كليوباترا.. ومتعب يقود هجوم إيسترن كومباني

الأحد، 31 يوليه 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا

أجرى أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا تغييرا وحيدا على تشكيل فريقه لمواجهة إيسترن كومباني.

ودخل محمود شكري للتشكيل الأساسي بدلا من شريف دابو.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي

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الحارس: عامر محمد عامر

الدفاع: مصعب البطاط – محمود البدري – سيف تقا – أحمد محسن

الوسط: محمود شكري – محمد إبراهيم – عبد الرحمن موسى – كوامي بونسو

الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" – شادي حسين

ويقود أحمد متعب هجوم إيسترن كومباني بجانب كل من فراس بن عيفغية وعماد ميهوب.

بينما جاء تشكيل إيسترن كومباني كالآتي:

الحارس: عمرو حسام

الدفاع: صابر أشرف – محمد حودة – محمد صالح - كمال أبو الفتوح

الوسط: محمد رمضان – محمد مودي – أحمد حمزاوي – أحمد متعب

الهجوم: فراس بن عيفية – عماد ميهوب

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 برصيد24 نقطة وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

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