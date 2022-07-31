ذا أثلتيك: تشيلسي يطارد صفقتين بعد ضياع كوندي.. وليستر يطالب بـ 85 مليون جنيه استرليني

الأحد، 31 يوليه 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا - ليستر سيتي

كشف موقع "ذا أثليتك" عن عمل تشيلسي على التعاقد مع ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي ودينزل دومفريس ظهير إنتر ميلان.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الثنائي بات على رأس قائمة اهتمامات تشيلسي في السوق، سعيا لدعم الصفوف بأسرع وقت ممكن.

ويقدر ليستر سيتي مدافعه فوفانا بمبلغ يتراوح بين 80 و85 مليون جنيه إسترليني، ولكن تشيلسي يتمنى تقليل هذا السعر بعرض بعض لاعبيه على الثعالب.

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ويمتد عقد فوفانا حتى 2027، وبالتالي ستكون العملية صعبة أمام تشيلسي، بالنظر لتمسك ليستر باللاعب الذي يعتبر محوريا في خططه المستقبلية.

ولكن تشيلسي سيواصل العمل على إنجاز هذه الصفقة من جانب، بينما ستكون مهمة التعاقد مع دومفريس -26 عاما- أكثر سهولة بالنظر لوضع إنتر ميلان.

ويحتاج النيراتزوري إلى توفير الأموال في الصيف، خصوصا بعد تعطل مفاوضات باريس سان جيرمان مع مدافعه ميلان شكرينيار بسبب المطالب المادية.

وتعامل تشيلسي وإنتر مع بعضهما البعض في السوق الحالي بالفعل، في صفقة إعادة روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة إلى جوسيبي مياتزا.

وأخيرا أوضح ذا أثلتيك أن تشيلسي لا يفاضل بين دومفريس وفوفانا، بل ينوي التعاقد مع كليهما.

وخسر تشيلسي هدفه الرئيسي في خط الدفاع، جول كوندي مدافع إشبيلية، لصالح برشلونة في الأيام الأخيرة.

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