بورتو يحقق الثلاثية المحلية بالتتويج بكأس السوبر البرتغالي على حساب تونديلا

حقق بورتو الثلاثية المحلية في البرتغال بعد تحقيقه كأس السوبر البرتغالي على حساب فريق تونديلا

وفاز بورتو على تونديلا بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أفييرو.

وكان بورتو قد حقق الدوري البرتغالي وكأس البرتغال في الموسم الماضي ليكمل الثلاثية المحلية بعد التتويج بكأس السوبر.

التتويج كان هو الـ 23 في تاريخ بورتو ببطولة كأس السوبر ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة وبفارق كبير عن سبورتنج لشبونة صاحب ثاني أكثر عدد تتويج باللقب برصيد 9 ألقاب.

تونديلا كان قد وصل إلى بطولة كأس السوبر بسبب وصوله لنهائي كأس البرتغال في الموسم الماضي، بينما هبط الفريق لدوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم.

تقدم بورتو بالهدف الأول في الدقيقة الـ 30 عن طريق مهدي تريمي بعد متابعة لرأسية إيفانيلسون ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف إيفانيلسون الهدف الثاني بنفسه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد تريمي لتسجيل الهدف الثالث مستغلا تمريرة م نبيبي أكوينو داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في المرمى.

ويستعد بورتو لخوض أول مباراة في الدوري البرتغالي أمام ماريتيمو على ملعب دراجاو يوم السبت 6 أغسطس.

بينما سيواجه تونديلا فريق ناسيونال ماديرا في دوري الدرجة الثانية في نفس اليوم.