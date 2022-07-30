تريزيجيه يتوج بكأس السوبر التركي برفقة طرابزون سبور

السبت، 30 يوليه 2022 - 21:54

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - طرابزون سبور

توج محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر بلقب كأس السوبر التركي برفقة طرابزون سبور بعد الفوز على سيفاس سبور بأربعة أهداف دون مقابل.

اللقب هو الأول لتريزيجيه مع فريقه الجديد طرابزون سبور.

تتويج طرابزون كان هو العاشر في تاريخ النادي ببطولة كأس السوبر التركي.

أخبار متعلقة
بالأرقام - صلاح عدو مانشستر سيتي.. الدرع الخيرية تكمل مجموعات ليفربول السابع خلال 5 مباريات.. تبديلان اضطراريان لـ الأهلي أمام المقاولون أرنولد: نونيز لديه ما يثبته.. وهذه بداية مثالية للموسم

وشارك الجناح المصري في المباراة من البداية وخرج في الدقيقة الـ 74 ليحل مانوليس سيوبيس بديلا له.

افتتح أندرياس كورنيلياس أهداف المباراة لطرابزون في الدقيقة الـ 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء متابعا لركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني أضاف كورنيلياس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 51 بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

وسجل جينس لارسين الهدف الثالث في الدقيقة الـ 64 بتسديدة قوية في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 76 أنهى أناستاسيوس باكاسيتاس رباعية طرابزون من ركلة جزاء.

وأهدر إيمريهان جيديليكي فرصة تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الـ 95 بعد احتساب ركلة جزاء لكنه الحارس تصدى لها بنجاح.

وشارك طرابزون سبور في المباراة بصفته بطل الدوري التركي، بينما شارك سيفاسب سبور لكونه حامل لقب كأس تركيا.

طرابزون سبور محمود حسن تريزيجيه سيفاس سبور كأس السوبر التركي
نرشح لكم
بورتو يحقق الثلاثية المحلية بالتتويج بكأس السوبر البرتغالي على حساب تونديلا جوارديولا: ليفربول كان أفضل بسرعته.. وتسجيل هالاند مسألة وقت كلوب عن انتقادات نونيز: إنها مزحة.. الكل يحكم من النظرة الأولى بايرن يهزم لايبزج بخماسية ويتوج بكأس السوبر الألماني للمرة العاشرة نيستلروي يبدأ ببطولة وأياكس يعاني بعد تين هاج.. أيندهوفن يتوج بالسوبر الهولندي في مباراة بـ 8 أهداف أرنولد: نونيز لديه ما يثبته.. وهذه بداية مثالية للموسم خطف الأضواء من الجميع.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي اكتملت القطعة الناقصة يا صلاح.. ليفربول يسقط سيتي ويتوج بالدرع الخيرية
أخر الأخبار
محمد الجندي يحصل على فضية بطولة العالم للخماسي الحديث.. وشقيقه ينهي في المركز الخامس 16 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: جددنا مطلبنا بخصوص دوري الأبطال.. وسنصعد الشكوى إذا لزم الأمر 19 دقيقة | الكرة المصرية
حسن الشامي: محمد سالم اعتذر عن إضاعة الفرصة أمام الأهلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
كريم فؤاد يغيب عن مباراة الأهلي أمام فاركو 30 دقيقة | الكرة المصرية
بورتو يحقق الثلاثية المحلية بالتتويج بكأس السوبر البرتغالي على حساب تونديلا 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: ليفربول كان أفضل بسرعته.. وتسجيل هالاند مسألة وقت 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابتي عبد القادر وصلاح محسن 47 دقيقة | الكرة المصرية
محمد عودة: مكافئة استثنائية لأبو السعود وفاروقا.. وأتيحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل 59 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين