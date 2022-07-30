انتهت في الدوري - إنبي (1)-(1) المصري.. إنبي يفشل في الفوز مرة أخرى
السبت، 30 يوليه 2022 - 18:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والمصري في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
ق59. جووول التعادل لإنبي عن طريق جون إيبوكا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق15. علي فوزي يهدر ركلة الجزاء بطريقة بتسديدها خارج المرمى.
ق14. ركلة جزااء لإنبي بعد ركل من أحمد علاء لجون إيبوكا.
ق3. جووول أول للمصري عن طريق أوستن أموتو بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء.
ق2. رأسية من أحمد علاء والبلعوطي يتصدى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (0) المقاولون العرب.. بداية المباراة بتعادل مع المصري.. إنبي يفشل في تحقيق الفوز مرة أخرى تحت قيادة فييرا تشكيل المقاولون - في غياب لويس إدوارد وأحمد علي.. سالم يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - ميكيسوني أساسي وسط 4 تغييرات من سواريش أمام المقاولون العرب مران الزمالك - عودة شيكابالا للتدريبات الجماعية.. وظهور رباعي الناشئين التشكيل - عموري يعود للمصري.. وثلاثي في دفاع إنبي مرشح وحيد على الرئاسة و3 منسحبين.. المصري يعتمد قائمة الانتخابات الدرجة الثانية - أحمد شرويدة إلى السكة الحديد