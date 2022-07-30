انتهت في الدوري - إنبي (1)-(1) المصري.. إنبي يفشل في الفوز مرة أخرى

السبت، 30 يوليه 2022 - 18:26

كتب : FilGoal

أوستين أموتو يحتفل بهدف المصري في إنبي ومن خلفه أحمد ياسر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والمصري في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

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ق59. جووول التعادل لإنبي عن طريق جون إيبوكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15. علي فوزي يهدر ركلة الجزاء بطريقة بتسديدها خارج المرمى.

ق14. ركلة جزااء لإنبي بعد ركل من أحمد علاء لجون إيبوكا.

ق3. جووول أول للمصري عن طريق أوستن أموتو بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء.

ق2. رأسية من أحمد علاء والبلعوطي يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المصري إنبي الدوري المصري الممتاز
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