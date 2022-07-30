انتهت في الدوري - إنبي (1)-(1) المصري.. إنبي يفشل في الفوز مرة أخرى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والمصري في الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ق59. جووول التعادل لإنبي عن طريق جون إيبوكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15. علي فوزي يهدر ركلة الجزاء بطريقة بتسديدها خارج المرمى.

ق14. ركلة جزااء لإنبي بعد ركل من أحمد علاء لجون إيبوكا.

ق3. جووول أول للمصري عن طريق أوستن أموتو بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء.

ق2. رأسية من أحمد علاء والبلعوطي يتصدى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل