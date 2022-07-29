بي إن: نابولي أحدث المهتمين بضم رونالدو

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

يهتم نابولي الإيطالي بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بحسب شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وذكرت الشبكة نقلا عن مصادرها اليوم -الجمعة- أن رونالدو لم يوافق حتى الآن على العرض المقدم من النادي الجنوبي.

وظهر رونالدو في مانشستر مؤخرا بعد تخلفه عن التواجد في التدريبات والسفر مع الفريق في جولته التحضيرية بداعي ظروف عائلية.

أخبار متعلقة
تييباس: أود رؤية رونالدو في الليجا مرة آخرى.. وبرشلونة سيفعل الرافعة الثالثة رونالدو ردا على أنباء طلب وكيله الرحيل ورفض يونايتد: إن لم تكذبوا فلن تجنوا الأموال رفض رونالدو وهدف خرافي و"سيلفي" أثناء ركنية واقتحام.. أتليتكو يفوز في أول اختبار ودي سكاي: موقف أزمة رونالدو ويونايتد لم يتغير "يصر على الرحيل"

وجاء ذلك عقب تقدمه بطلب للرحيل عن النادي بعد عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخلال الموسم الماضي شارك رونالدو في 38 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وكانت بعض التقارير الصحفية ربطت رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ولاعب مانشستر يونايتد الحالي بالانتقال إلى صفوف أتليتكو الموسم المقبل.

لكن نفى إنريكي سيريزو، رئيس أتليتكو مدريد إمكانية ضم كريستيانو رونالدو لصفوف فريقه مؤكدا أن تلك القصص مستحيلة.

وتحدث رئيس أتليتكو لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية قائلا: "لا أعرف من اخترع قصة كريستيانو".

وأتم "لكن من المستحيل عمليا بالنسبة له الانتقال إلى أتليتكو مدريد".

وللمرة الثانية منذ تقدمه بطلب للرحيل عن مانشستر يونايتد رد كريستيانو رونالدو على أحد الأنباء المنتشرة حوله.

وكتب حساب " cristianoronaldoish" نبأ مفاده أن خورخي مينديز وكيل رونالدو أخبر يونايتد برغبة موكله في الرحيل لكنه غادر الاجتماع مع مسؤولي النادي بشعور سلبي أن صاروخ ماديرا ستتم الموافقة على طلبه.

وأشار التقرير إلى أن السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي ليونايتد تدخل في الأمر وأن يونايتد يصر أن رونالدو ليس للبيع.ورد رونالدو قائلا: "من المستحيل ألا تتم الكتابة عني ولو ليوم واحد".

وأضاف "عدا ذلك فإن الصحافة لن تجني الأموال، أنتم تعرفون أنكم إن لم تكذبوا فلن تجذبوا انتباه الناس".

وأتم "واصلوا حتى تحصلوا على بعض الأنباء الصحيحة يوما ما".

وبعدها علق رونالدو على منشور لحساب آخر يدعى "CR7madridy_" عقب نشوره صورة لجماهير أتليتكو مدريد وهي تعلن رغبتها في عدم انتقاله لصفوفهم بوجوه تعبيرية ضاحكة في سخرية بشأنهم.

وكانت المرة الأولى التي رد فيها رونالدو علنا على أنباء حول مستقبله بقوله إن ما نُشر حول رغبته في العودة لناديه السابق سبورتنج لشبونة غير صحيحة.

عدا ذلك فإن رونالدو لم يعلق أبدا على أي شيء حول مستقبله مع يونايتد.

ويملك رونالدو عقدا مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويمكن تمديده لعام آخر.

اقرأ أيضا:

الأهلي يوافق على رحيل مدافعه

تحديد موعد سوبر الزمالك والأهلي

الأهلي يغرم 4 لاعبين

حبيب سرسق.. رحلة الفرعون الطائر على الجليد

كريستيانو رونالدو نابولي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: تمت.. دي كيتيلير إلى ميلان ناجلسمان: غضب لابورتا؟سأواصل إبداء رأيي في المستقبل على طريقة والده.. ميلان يعلن إعارة دانييل مالديني مؤتمر جوارديولا: صلاح استثنائي وتهديد لنا.. ولابورتي قد يغيب لسبتمبر فنربخشه يتبرأ من "هتافات بوتين" أمام دينامو كييف كلوب يتحدث عن مستقبل فيرمينو ورحيل ماني والمواجهة أمام مانشستر سيتي حوار – لابورتا يتحدث عن مستقبل دي يونج وعودة برشلونة للحياة.. ورسالة نارية إلى بايرن إشبيلية: تشيلسي السبب في فشل انتقال كوندي لصفوفه
أخر الأخبار
لا جازيتا ديلو سبورت: تمت.. دي كيتيلير إلى ميلان 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
ناجلسمان: غضب لابورتا؟سأواصل إبداء رأيي في المستقبل 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
12 لاعبا.. تعرف على أسباب غيابات لاعبي الأهلي ضد المقاولون العرب 46 دقيقة | الكرة المصرية
على طريقة والده.. ميلان يعلن إعارة دانييل مالديني ساعة | الكرة الأوروبية
بي إن: نابولي أحدث المهتمين بضم رونالدو ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية السعودية: الهلال يرفض التخلي عن إيجالو في أزمته القضائية ساعة | الوطن العربي
بي إن سبورتس تحصل على حقوق الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى ساعة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - عودة صلاح محسن ومحمد محمود.. وغياب هاني أمام المقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 في الجول يكشف - أسباب غياب تسعة من لاعبي الأهلي عن مواجهة الجونة