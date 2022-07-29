الرياضية السعودية: الهلال يرفض التخلي عن إيجالو في أزمته القضائية

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

ميشال - إيجالو

قدم نادي الهلال وعدا لمهاجمه النيجيري أوديون إيجالو بعد أزمته القضائية التي حرمتنه من المغادرة رفقة الفريق إلى مدينة برمنجهام الإنجليزية.

ووصلت بعثة الهلال إلى برمنجهام لخوض معسكر تحضيري استعداد لمنافسات الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل قدمت وعدا لـ إيجالو بالوقوف إلى جانبه في أزمته القضائية.

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وأضافت أن إدارة الهلال بدأت بالفعل الحديث مع مستشارين قانونيين بشأن قضية المهاج النيجيري.

وأعلن الهلال عن قائمة الفريق الذي يخوض المعسكر الإعدادي في إنجلترا دون اسم إيجالو، وتم تبرير الغياب بظروف عائلية.

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت أن طليقة إيجالو تسببت بشكل غير مباشر في غياب النيجيري عن المعسكر.

ورفعت السيدة الإيطالية دعوى قضائية ضد إيجالو تطالبه فيها بنصف ثروته بعد الطلاق منه.

ويخشى إيجالو، وفقًا للصحيفة السعودية، السفر إلى إنجلترا وعدم قدرته على مغادرتها بعد ذلك، ولذلك فضّل عدم مرافقة الهلال في فترة الإعداد.

إيجالو (33 عامًا) لعب سابقًا في الدوري الإنجليزي بصفوف واتفورد ومانشستر يونايتد.

وانضم إيجالو إلى الهلال مطلع العام الجاري قادمًا من جاره الشباب.

وساهم إيجالو بشكلٍ صريح في تتويج الهلال بالدوري السعودي بتسجيله 12 هدفًا في 13 مباراة خاضها.

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