بي إن سبورتس تحصل على حقوق الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

أعلنت شبكة بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (شامبيونشيب).

وستكون مباراة هدرسفيلد تاون وبيرنلي في افتتاح موسم 2022-23 للمسابقة هي أول المباريات المذاعة.

وتذاع المباراة التي تبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويضم الموسم الحالي 24 فريقا يتأهل منهم أول 3 للدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يهبط آخر 3 للدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.

وتأهل من شامبيونشيب الموسم المنقضي إلى الدوري الإنجليزي كل من فولام وبورنموث ونوتنجهام فورست.

فيما تأهلت أندية ويجان ورثرهام يونايتد وسندرلاند إلى شامبيونشيب.

وهبطت أندية بيرنلي وواتفورد ونوريتش سيتي إلى شامبيونشيب.

ويُعد ليستر سيتي ومانشستر سيتي أكثر من توج باللقب برصيد 7 ألقاب.

يذكر أن شبكة بي إن سبورتس أذاعت عددا من المباريات في المواسم الماضية للمسابقة.

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