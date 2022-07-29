مران الأهلي - محاضرة من سواريش للاعبين قبل لقاء المقاولون العرب

اختتم الأهلي مرانه الأخير قبل لقاء المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والمقاولون العرب في التاسعة مساءً غد السبت على استاد المقاولون العرب

وخاض الأهلي مرانه الختامي لمباراة المقاولون عصر اليوم على ملعب التتش، واشتمل على ‏جانب بدني خفيف وتدريبات فنية وخططية.

وقبل انطلاق المران، عقد ريكاردو سواريش ‏المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين.‏

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.

أما المقاولون العرب ففي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.

الأهلي فاز في مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة بهدف دون مقابل.

أما المقاولون العرب فتعادل أمام سموحة بهدف لكل منهما.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 30 يوليو.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد المقاولون العرب.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.

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