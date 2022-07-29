شبكة أبو ظبي تعلن فوزها بحقوق بث الدوري الإيطالي لـ 3 مواسم.. وطريقة المشاهدة

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

أبو ظبي الرياضية

أعلنت شبكة أبو ظبي الحصول على حقوق بث الدوري الإيطالي والكأس والسوبر الإيطالي لمدة 3 مواسم.

وبحسب بيان الشبكة الإماراتية فأن المباريات ستبث عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وتطبيق STARZPLAY.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي سيمنح وصول STARZPLAY لأكثر من 2.1 مليون مشترك في المنطقة، لأندية دوري "سيري أ" الإيطالي وصولاً إلى شريحة جماهيرية واسعة الأمر الذي يدعم علاماتها التجارية ضمن منطقة تضم أكثر من 400 مليون نسمة.

أخبار متعلقة
مجلس أبو ظبي الرياضي يعلن موعد ومكان السوبر المصري بين الزمالك والأهلي قنوات أبو ظبي: لم نحصل على حقوق بث مباريات الأهلي في الدوري المصري أبو ظبي الرياضية تفوز بحقوق الدوري الإيطالي لمدة 3 سنوات كأس السوبر المصري - المشاركة الـ 15 على التوالي.. الأهلي يواجه الزمالك في أبو ظبي

وتمثل هذه الصفقة المشتركة دليلاً على الشراكة المثمرة التي تجمع بين أبو ظبي للإعلام وSTARZPLAY، حيث حرص الجانبان على تعزيز تعاونهما لإثراء محفظتهما الرياضية لجمهور المنطقة والتي تضم (بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبطولة القتال المختلطة، وكأس العالم للأندية).

وأوضح الموقع "لمشاهدة الدوري الإيطالي، يمكن لعشاق الرياضة الاشتراك في الباقة الرياضية على STARZPLAY من خلال زيارة الموقع STARZPLAY.com، والتي تمنح المشتركين حق الوصول إلى مختلف الرياضات والمسابقات المثيرة الأخرى بالإضافة إلى الدوري الإيطالي".

وقال لورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي في المؤتمر الصحفي بنهاية الاجتماع والذي نقلته وكالة الإعلام الإيطالية "أنسا" في وقت سابق: "حصلت أبو ظبي للإعلام على حقوق البث التلفزيوني لدوري الدرجة الأولى للسنوات الثلاث المقبلة".

وأردف "لم يكن هناك توترات، بعد فترة طويلة قررت بي إن سبورتس الدخول في المفاوضات التي كانت جارية مع أبو ظبي من خلال اقتراح عرض جديد ولكن كانت هناك شكوك حوا إلزام نفسها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات في هذا المجال ".

وأضاف "أيدّ 16 ناديا شبكة أبو ظبي الرياضية (امتنع فيورنتينا ونابولي عن التصويت، صوتت روما وتورينو ضده)".

وأوضح التفاصيل المالية: "ستضمن أبو ظبي للإعلام 23 و25 و31 مليون دولار على التوالي في فترة الثلاث سنوات ولكن يمكنك الصعود بناءً على الأداء وهناك تقديرات أخرى يمكن أن يضاف لدينا 20 مليونا أخرى".

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بمواجهة تجمع ميلان وأودينيزي في 13 أغسطس المقبل في السادسة والنصف مساءً.

وحصلت أبو ظبي الرياضية على حقوق كأس إيطاليا بدءا من نصف النهائي الموسم الماضي.

وكانت بي إن سبورتس (الجزيرة سابقا) قد تولت كافة حقوق الدوري الإيطالي لما يقارب 20 في الشرق الأوسط.

وتوج ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، فيما فاز إنتر بلقبي الكأس والسوبر المحلي.

اقرأ أيضا:

الأهلي يوافق على رحيل مدافعه

تحديد موعد سوبر الزمالك والأهلي

الأهلي يغرم 4 لاعبين

حبيب سرسق.. رحلة الفرعون الطائر على الجليد

الدوري الإيطالي شبكة أبو ظبي الرياضية STARZPLAY
نرشح لكم
الرياضية: الاتحاد السعودي يبرئ أهلي جدة من أزمة النقاز سراج الدين العربي الوحيد.. تدريس الأهلي في مناهج جامعة "لا ليجا" الأهلي يوافق على رغبة بانون بالانتقال إلى قطر القطري الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين مجلس أبو ظبي الرياضي يعلن موعد ومكان السوبر المصري بين الزمالك والأهلي مصدر من كاف يكشف لـ في الجول المواعيد المقترحة لتصفيات أمم إفريقيا 2023 مرتضى: أبواب الزمالك مفتوحة لـ بنشرقي.. ورسالة للاتحاد السعودي بشأن مصطفى فتحي حمزة الجمل يتحدث عن عروض عبد الرحمن مجدي.. والمباراة الأهم في تاريخ الإسماعيلي
أخر الأخبار
شبكة أبو ظبي تعلن فوزها بحقوق بث الدوري الإيطالي لـ 3 مواسم.. وطريقة المشاهدة 19 دقيقة | الكرة المصرية
ليس مدربا.. موسيماني يعود بدور جديد مع أحد أندية جنوب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
الرياضية: الاتحاد السعودي يبرئ أهلي جدة من أزمة النقاز ساعة | الكرة المصرية
سراج الدين العربي الوحيد.. تدريس الأهلي في مناهج جامعة "لا ليجا" ساعة | الدوري الإسباني
الأهلي يوافق على رغبة بانون بالانتقال إلى قطر القطري ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا: صلاح استثنائي وتهديد لنا.. ولابورتي قد يغيب لسبتمبر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فنربخشه يتبرأ من "هتافات بوتين" أمام دينامو كييف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 في الجول يكشف - أسباب غياب تسعة من لاعبي الأهلي عن مواجهة الجونة