الرياضية: الاتحاد السعودي يبرئ أهلي جدة من أزمة النقاز

برئ الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي أهلي جدة من أزمة قيد حمدي النقاز لاعب الفريق السابق بعدما أعلن نادي الزمالك فسخ تعاقده مع الظهير الأيمن التونسي.

وكان ناديا الهلال والفيصلي قد تقدما بشكوى لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد مشاركة النقاز مع أهلي جدة بحجة عدم صحة التسجيل ومطابقة شروط التسجيل لخارج الفترات المقررة وتم رفض الاحتجاجين في حينه.

وشدد مصدر رسمي باتحاد الكرة السعودي بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن حمدي النقاز لاعب أهلي جدة السابق لم يكن اسمه مدون تحت قائمة نادي الزمالك في نظام "TMS" التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم عندما وقع للأهلي السعودي أكتوبر الماضي.

وأوضح المصدر أن الجدل الذي أثير عقب إعلان نادي الزمالك فسخ عقد النقاز لا يمثل أزمة لأهلي جدة إذ أنه قدم في حينه إفادة رسمية من نادي الزمالك يؤكد فيها أن اللاعب لم يقيد رسميا في قائمته.

وأشار إلى أن آخر نادي تضمنت قائمته اسم حمدي النقاز على نظام تسجيل اللاعبين "TMS" هو الترجي التونسي ومن ثم حول على قائمة أهلي جدة دون وجود ناد بينهما.

وكان أهلي جدة قد تعاقد مع النقاز على أنه لاعب حر بعدما فشل الزمالك في قيده ضمن قائمته لحرمانه من القيد خلال فترتي الانتقالات بالموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النقاز اجتمع مع مرتضى لحل أزمة المديونية المستحقة عليه للزمالك وتم الاتفاق فيها على كافة التفاصيل لسداد تلك المستحقات ليتم فسخ التعاقد.

النقاز حصل من الزمالك على مستحقات بقيمة 400 ألف دولار بعد عودته للفريق الأبيض وقبل إيقاف النادي الأبيض من القيد وإعارة اللاعب التونسي إلى أهلي جدة السعودي.

وكان من المفترض أن يعيد النقاز تلك الأموال للزمالك لكن ذلك لم يحدث، وحصل النادي الأبيض على حكم ضد اللاعب التونسي.

النقاز لعب بقميص أهلي جدة من أكتوبر 2020 حتى يناير 2021 وشارك في 8 مباريات فقط دون أن يسجل أو يصنع اي أهداف.

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