سراج الدين العربي الوحيد.. تدريس الأهلي في مناهج جامعة "لا ليجا"

يتواجد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بمقر رابطة الدوري الإسباني في العاصمة مدريد، بصفته المحاضر العربي والإفريقي الوحيد بماجستير الإدارة الرياضية من جامعة "لا ليجا".

ويركز برنامج La Liga business school على إعداد الأشخاص الراغبين في قيادة التغيير بصناعة الرياضة، مستعينا بكبار المتخصصين حول العالم كمحاضرين من الاتحاد الدولي "فيفا" والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الأمريكي.

وتضمنت المقدمة شرحا مفصلا عن سوق الرياضة في مصر ورؤية "مصر 2030" والطفرة في البنية التحتية الرياضية وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى خلال السنوات الأخيرة، مع التطرق لأبرز الأبطال الرياضيين المصريين في الألعاب المختلفة.

أما المحتوى الرئيسي فكان عن تجربة الأهلي الرائدة في الشرق الأوسط، حيث تضمنت تاريخ الأهلي وثوابته وحجم جماهيريته الأكبر في المنطقة وفقا لإحصائيات رسمية تم الإشارة إليها، بالإضافة إلى حجم وعدد بطولاته المحلية والقارية.

وانتقل العرض من هذه النقطة إلى هيكله الإداري ووضعه التسويقي المتزايد خلال الأعوام العشرين الأخيرة، وحجم ميزانيات النادي في آخر 3 سنوات، وقنواته الإعلامية المختلفة ومؤشرات تزايد أعداد المتابعين والزيارات على الموقع الرسمي والصفحات الرسمية، وتصنيفها العالمي بين أكثر 10 أندية بالعالم على صعيد المتابعة.

أيضا تضمن العرض الحديث عن تطوير أكاديميات الناشئين ودور النادي الجتمعي من أنشطة ومشروعات تنموية وتعليمية، ودور لجان النادي من الشباب وذوي الهمم والأطفال، إضافة إلى إفراد مساحة لدور المرأة داخل النادي، سواء في النجاحات الرياضية أو الدور الأسري الرئيسي في تأسيس أبطال رياضيين للمستقبل.

وانتقل العرض إلى مرحلة أخرى عبارة عن شرح تفصيلي برسومات هندسية ومقاطع فيديو لحجم المنشآت والمشروعات الهندسية الحالية والمستقبلية، فيما اختتم بمقاطع فيديو أخرى عن بطولات وجماهيرية النادي وجوائزه الرياضية والإدارية.

وتم إعداد ذلك المنهج مع محمد سراج الدين من خلال لجنة مشكلة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي وسعد شلبي المدير التنفيذي وعمرو محب مدير إدارة العلاقات الدولية وهشام عبد الحميد أستاذ كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

وقال جوزيه مويا مدير جامعة "لا ليجا": "شراكتنا مع النادي الأهلي ستوفر عقلية دولية جديدة لعالم كرة القدم".

وأضاف "هدفنا في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة، والمساعدة في جذب مواهب من محترفي اليوم والغد سواء كانوا يعملون بالفعل في كرة القدم، أو كانوا جدد تماما".

واختتم "نقدم للمشاركين دورات لم تكن متاحة سابقا، ويمكننا أن نساعد الناس على التعامل مع كرة القدم بعقلية جديدة".

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ويحتوي البرنامج على 6 وحدات دراسية هم: الإدارة في صناعة الرياضة – التسويق الجديد – الانتشار الرقمي والتكنولوجي – وسائل الإعلام والترفيه – الأحداث الرياضية الكبرى – الابتكار وريادة الأعمال.

وتضم قائمة المتدربين خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد وتشيلسي السابق، ولكنه يحضر عن بعد.

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