انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0) - (1) الزمالك.. انتصار الفارس الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر والزمالك في الجولة 27 من الدوري المصري والتي تقام على ملعب الأهلي we السلام.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.

بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 42 نقطة من نفس العدد من المباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق88: تبديل للزمالك بمشاركة عبد الله جمعة بدلا من الجزيري.

ق84: تبديل للزمالك بمشاركة إسلام جابر بدلا من إمام عاشور.

ق81: تبديلان لفيوتشر بمشاركة مروان محسن ومصطفى البدري بدلا من محمود شعبان ومحمد فاروق.

ق74: جوووول أووول للزمالك برأسية من ونش بعد عرضية من زيزو.

ق73: أحمد عاطف سدد كرة زاحفة مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

ق60: خروج أيمن الصفاقسي ومشاركة عمر كمال عبد الواحد في أولى تبديلات فيوتشر.

ق58: توقف المباراة لإصابة أيمن الصفاقسي لاعب فيوتشر.

ق59: تبديل ثان للزمالك بمشاركة أوباما بدلا من روقا.

55: هدوء في مجريات المباراة.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل أول للزمالك بمشاركة شيكابالا بدلا من سيد عبد الله "نيمار".

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: تسديدة قوية من محمد عبد الغني تألق معها جنش وحولها لركلة ركنية.

ق39: عرضية من زيزو ورأسية من حسام عبد المجيد لكن جنش تصدى له.

ق35: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

ق22: جنش يتألق أمام تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء وحولها لركلة ركنية.

ق18: رأسية من أحمد عاطف مرت بجوار المرمى بقليل.

ق15: جووول؟ لا، هدف لفيوتشر سجله أيمن الصفاقسي تم إلغائه بداعي التسلل قبل تمرير الكرة إليه من المتسلل أحمد عاطف.

ق13: خطأ للزمالك بعد إعاقة إمام عاشور ولكن الركلة الحرة مرت دون خطورة.

ق8: تسديدة قوية من إمام عاشور تصدى لها جنش على مرتين.

انطلاق المباراة.

بداية اللقاء بعد قليل