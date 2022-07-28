بهدف السيسي.. طلائع الجيش يذيق فاركو الخسارة الأولى بعد 3 مباريات

خسر فاركو على يد طلائع الجيش بعد 3 مباريات بدون هزيمة في الموسم الحالي من الدوري المصري.

وفاز طلائع الجيش على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة 27 من الدوري.

وسجل عمرو السيسي هدف المباراة الوحيد لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 21 من ركلة جزاء سددها بنجاح.

فاركو خسر على يد طلائع الجيش بعد 3 مباريات بدون هزيمة إذ فازعلى إنبي بهدف دون رد وتعادل إيجابيا مع إيسترن كومباني وسلبيا مع المصري في الجولات الثلاث الماضية.

فيما استعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات وفاز على فاركو بعد التعادل السلبي خلال الجولة الماضية أمام مصر للمقاصة والخسارة قبلها على يد الجونة بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة غياب محمد صبحي الحارس الأساسي لنادي فاركو بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة إنبي بالجولة الماضية.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط مبكر من فريق طلائع الجيش إذ طالبوا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة بعد عرقلة رجب عمران لكن حكم اللقاء طالب بمواصلة اللعب.

ورد فاركو عن طريق أحمد شريف الذي توغل داخل منطقة الجزاء وطالب بالحصول على خطأ دون جدوى.

وسدد عمرو السيسي تسديدة قوية لكنها مرت أعلى مرمى محمد سعيد "شيكا" حارس مرمى فاركو.

وفي الدقيقة 20 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنادي طلائع الجيش بعد عرقلة رجب عمران من دفاع فاركو.

وسجل عمرو السيسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 بعدما سدد الكرة بنجاح على يمين محمد سعيد الذي اتجه للزاوية المعاكسة.

وحاول فاركو تعديل النتيجة عن طريق الكرات العرضية وسدد رامي صبري مدافع الفريق كرة رأسية خطيرة هزت الشباك الخارجية لمرمى محمد بسام.

وكثف البرتغالي نونو ألميدا مدرب فاركو هجوم فاركو خلال الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وأضاع فاركو فرصة التسجيل من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء قبل نهاية المباراة لكنها مرت أعلى مرمى محمد بسام.

وشهدت الدقيقة الأخيرة قمة الإثارة بعدما أرسل أحمد البحراوي كرة عرضية خطيرة وضعها علي بهيج المواجه للمرمى حارج الشباك وسط حسرة لاعبي فاركو على ضياع فرصة مؤكدة للتعادل.

وبهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 41 في المركز الخامس بجول الترتيب.

فيما توقف رصيد فاركو عند 35 نقطة في المركز الثامن.