الهدف الثاني في الدوري.. ديانج يهز شباك مصر للمقاصة

سجل أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي هدفا لصالح فريقه في شباك مصر للمقاصة في المباراة التي تقام بينهما اليوم الأربعاء.

ويحل الأهلي ضيفا على مصر للمقاصة لملاقاته في استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

وجاء هدف ديانج بتسديدة زاحفة بعد تمريرة من أحمد عبد القادر في الدقيقة 23.

وأصبح ذلك الهدف هو الثاني لديانج خلال الموسم الجاري من الدوري مع الأهلي بعد هدفه في شباك الزمالك في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف لثلاثة.

ويذكر أن ديانج سجل آنذاك هدفين، لكن الهدف الأول تم احتسابه لمحمد أبو جبل حارس الزمالك بالخطأ في مرماه بعد ارتطام الكرة به.

فيما صنع ديانج هدفا وحيدا خلال الموسم الجاري من الدوري جاء ضد الاتحاد السكندري.

وإجمالا سجل ديانج هدفه الثالث مع الأهلي في الدوري وصنع مثلهم.

أما بشكل عام أصبح ذلك هدفه الخامس في الدوري وصنع ثمانية مع الأهلي.