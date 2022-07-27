تشكيل مصر للمقاصة – سيرجي إيريك يقود الوسط أمام الأهلي

صراع اللقب مستمر.. رمضان يقود بيراميدز لفوز مثير على البنك الأهلي

مباشر في الدوري - مصر للمقاصة ضد الأهلي

تشكيل الأهلي - فخري أساسي لأول مرة.. وربيعة في وسط الملعب أمام المقاصة

قائمة الزمالك – عودة إمام عاشور.. وغياب يوسف أسامة نبيه عبد المجيد وسيف جعفر أمام فيوتشر

قنوات أبو ظبي: لم نحصل على حقوق بث مباريات الأهلي في الدوري المصري