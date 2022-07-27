تشكيل مصر للمقاصة – سيرجي إيريك يقود الوسط أمام الأهلي
الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 20:10
كتب : FilGoal
أعلن عيد مرازيق المدير الفني لـ مصر للمقاصة عن تشكيل فريقه للمواجهة الأهلي في الجولة 27 للدوري المصري.
ويقود محمود فهمي هجوم الفريق الفيومي، فيما يحضر الإيفواري سيرجي إيريك في خط الوسط.
ويحتل المقاصة المركز 18 -الأخير- في الدوري المصري برصيد 15 نقطة.
تشكيل مصر للمقاصة:
حراسة المرمى: رمضان مصطفى
الدفاع: محمد محسن ليلة - أحمد منعم – أحمد عيد – مصطفى كاجو
الوسط: سيرجي إيريك – علي المصري – هشام حافظ – خالد صلاح –- محمد أمو
الهجوم: محمود فهمي
دكة البدلاء: أحمد طارق سليمان – علي فتحي – حسام عبد الواحد – كريم حلاوة – محمد مسعد – جون أفيري – محمد الضرف – محمود عادل – أحمد رأفت
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