تشكيل مصر للمقاصة – سيرجي إيريك يقود الوسط أمام الأهلي

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 20:10

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الزمالك

أعلن عيد مرازيق المدير الفني لـ مصر للمقاصة عن تشكيل فريقه للمواجهة الأهلي في الجولة 27 للدوري المصري.

ويقود محمود فهمي هجوم الفريق الفيومي، فيما يحضر الإيفواري سيرجي إيريك في خط الوسط.

ويحتل المقاصة المركز 18 -الأخير- في الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

تشكيل مصر للمقاصة:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: محمد محسن ليلة - أحمد منعم – أحمد عيد – مصطفى كاجو

الوسط: سيرجي إيريك – علي المصري – هشام حافظ – خالد صلاح –- محمد أمو

الهجوم: محمود فهمي

دكة البدلاء: أحمد طارق سليمان – علي فتحي – حسام عبد الواحد – كريم حلاوة – محمد مسعد – جون أفيري – محمد الضرف – محمود عادل – أحمد رأفت

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