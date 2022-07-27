انتهت كأس العرب للشباب - مصر (2) - (0) الصومال

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

كأس العرب للشباب - مصر - الصومال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة منتخب مصر أمام الصومال في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما.

ويواجه الفراعنة نظيره الصومالي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

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د 74: يوسف حسن يسجل الهدف الثاني لـ منتخب مصر بعد تمريرة من أحمد عبد الرحيم حلمي.

بداية الشوط الأول

نهاية الشوط الأول

ق 33: هدف أول لمنتخب مصر عن طريق يوسف حسن بعد عرضية من أحمد عبد الرحيم حلمي.

ق 30: فرصة خطيرة لمنتخب مصر عن طريق خالد محمد عوض بعد عرضية من ماجد هاني. يستقبلها عوض ويسددها في الشباك من الخارج.

ق 21: أخطر هجمة لمنتخب مصر عن طريق ماجد هاني علي من ضربة حرة مباشرة لكن يتصدى لها حارس الصومال ثم ترتد ويشتتها الدفاع.

بداية المباراة

كأس العرب للشباب مصر الصومال
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