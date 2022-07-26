انتهت في الدوري - المصري (1)-(2) إيسرتن كومباني.. الهزيمة الأولى لحسام حسن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد إيسترن كومباني في الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

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ق85. جوووول ثان لإيسترن كومباني عن طريق محمد صالح من ركلة جزاء.

ق81. ركلة جزاء لإيسترن كومباني بعد عركلة من أحمد الشيخ لأحمد التمساح وطرد لأحمد الشيخ

ق80. عمرو مرعي يهدر كرة خطيرة أمام المرمى بعد مجهود رائع من جريندو.

ق67. جوووول التعادل للمصري عن طريق إلياس الجلاصي من ركلة جزاء

ق64. ركلة جزاء للمصري بعد عركلة عمرو حسام لأوستن أموتو

ق47. التعادل يضيع بغرابة من أوستن أموتو الذي أهدر والمرمى خال

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. تسديدة رائعة من محمد رمضان ولكن عصام صحبي يتألق

ق40. تبديل مبكر للمصري بدخول أحمد الشيخ بدلا من إسلام أبو سليمة

ق25. رأسية من محمد عنتر تمر فوق مرمى إيسترن كومباني

ق3. جووول أول لإيسترن كومباني عن طريق أحمد متعب بعد خطأ كبير من دفاع المصري في إرجاع الكرة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل