انتهت في الدوري المصري - غزل المحلة (0) (0) سيراميكا كليوبترا.. تعادل سلبي

يستقبل غزل المحلة نظيره سيراميكا كليوبترا في استاد المحلة بالجولة 27 للدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق.90 دخول صالح حمعة في صفوف سيراميكا كليوبترا

ق.80 باسم مرسي يراوغ حارس المحلة ويرسل عرضية تبتعد عن المرمى

ق.71 دخول باسم مرسي بدلا من شادي حسين

ق.59 تسديدة رائعة من أحمد الشيخ ينقذها عامر عامر ببراعة

ق.58 معاذ الحناوي يهدر ركلة الجزاء ويطيح بها في سماء الغربية

ق.55 ركلة جزاء لـ غزل المحلة تحصل عليها مصطفى العش بعد دفعة من مصعب البطاط

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.21 مصطفى سعد "ميسي" يخترق منطقة جزاء الغزل ولكن الدفاع يبعد الكرة من أمامه

ق.19 تسديدة قوية من هشام عادل يتصدى لها عامر عامر إلى الركنية

ق.11 فرصة أولى ضائعة من أجويرو الذي يسدد كرة تستقر بين قفازي عامر عامر

ق.3 اصطدام قوي بين مصطفى سعد "ميسي" لاعب سيراميكا ومعاذ الحناوي لاعب غزل المحلة

**بداية المباراة

**المباراة تنطلق في السادسة والنصف مساءً.