إنبي: نسبة المشاركة تعوق انتقال جاد إلى ويجان.. وحقيقة عروض إيبوكا

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

محمود جاد - مران منتخب مصر في كوريا

كشف أيمن الشريعي رئيس إنبي عن تطورات صفقة انتقال الحارس محمود جاد إلى إنبي.

ويرغب ويجان في التعاقد مع الحارس الشاب صاحب الـ23 عاما.

وقال أيمن الشريعي رئيس إنبي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "نسبة المشاركة الدولية هي ما تمنع التفاوض بشأن انتقال محمود جاد إلى ويجان".

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واضاف "كان هناك لقاء مع طلال الحماد رئيس النادي وهو يسعى للحصول على استثناء لضم جاد".

ولم يشارك محمود جاد مع منتخب مصر في أي مباراة حتى الآن بيد أنه تواجد معه خلال كأس أمم إفريقيا 2021 التي حصد فيها الفراعنة المركز الثاني.

وواصل عن مستقبل إيبوكا "لم نتلق أي عرض رسمي لضم جون إيبوكا من الزمالك أو أي فريق آخر، في حال وصول عرض مناسب له سنوافق على بيعه".

إيبوكا سجل عشرة أهداف في 25 مباراة لعبها مع إنبي في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأتم عن احتمالية إقامة الدوري في الموسم المقبل من دور واحد "سنوافق على أي قرار منطقي يساعد في تطور الكرة المصرية".

وكان ويجان صعد للدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب" بعدما توج بلقب دوري الدرجة الثانية "ليج وان" الموسم الماضي.

وسبق لويجان أن ضم بين صفوفه مهاجم منتخب مصر وإنبي والزمالك السابق عمرو زكي وكان ذلك في موسم 2008-2009.

كما لعب أحمد حسام "ميدو" وسام مرسي في صفوف الفريق.

وسبق وأن لعب حارس مرمى منتخب عمان التاريخي علي الحبسي في صفوف الفريق الملقب باللاتيكس من 2010 إلى 2015.

وتوج علي الحبسي آنذاك مع ويجان بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في سنة 2013

محمود جاد إنبي الدوري المصري ويجان
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