كأس العرب للشباب - خماسية لـ فلسطين على السودان.. وفوز البحرين على جيبوتي

افتتحت اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب للشباب تحت 20 عاما.

وحقق منتخب فلسطين الفوز على السودان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب المغرب، بينما يأتي منتخب السودان في المركز الثالث.

video:1

منتخب فلسطين يتخطى السودان بخماسية .. وليبيا تفوز على لبنان وتعتلي صدارة المجموعة#كأس_العرب_للشباب pic.twitter.com/JIw80KHX2a — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) July 25, 2022

وخرج منتخب السودان من دور المجموعات بعد أن لعب مباراتين، بينما سيلعب المغرب مع فلسطين على صدارة المجموعة.

وفي المجموعة الخامسة حقق منتخب البحرين الفوز على جيبوتي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب نادي ضمك.

وارتفع رصيد البحرين للنقطة الثالثة في المركز الثاني في المجموعة بدون أهداف خلف تونس أصحاب الصدارة بفارق الأهداف.

video:2

البحرين تنتصر على جيبوتي بهدفين دون رد 2-0 #كأس_العرب_لمنتخبات_الشباب pic.twitter.com/X4yvkccXJH — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 25, 2022

ويحتاج منتخب تونس للتعادل مع جيبوتي في مباراتهما المقبلة لضمان صدارة المجموعة.

ويتأهل من دور المجموعات المتصدرين الستة وأفضل اثنين بين أصحاب المركز الثاني إلى ربع النهائي.