كأس العرب للشباب - خماسية لـ فلسطين على السودان.. وفوز البحرين على جيبوتي

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين تحت 20 عاما

افتتحت اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العرب للشباب تحت 20 عاما.

وحقق منتخب فلسطين الفوز على السودان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب المغرب، بينما يأتي منتخب السودان في المركز الثالث.

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وخرج منتخب السودان من دور المجموعات بعد أن لعب مباراتين، بينما سيلعب المغرب مع فلسطين على صدارة المجموعة.

وفي المجموعة الخامسة حقق منتخب البحرين الفوز على جيبوتي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب نادي ضمك.

وارتفع رصيد البحرين للنقطة الثالثة في المركز الثاني في المجموعة بدون أهداف خلف تونس أصحاب الصدارة بفارق الأهداف.

ويحتاج منتخب تونس للتعادل مع جيبوتي في مباراتهما المقبلة لضمان صدارة المجموعة.

ويتأهل من دور المجموعات المتصدرين الستة وأفضل اثنين بين أصحاب المركز الثاني إلى ربع النهائي.

فلطسين البحرين جيبوتي السودان كأس العرب تحت 20
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