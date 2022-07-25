موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في كأس الدرع الخيرية.. والقنوات الناقلة

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 12:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد أمام ليفربول

يفتتح الموسم في إنجلترا بمواجهة مرتقبة بين مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي".

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بفارق نقطة عن ليفربول.

أما ليفربول فتوج بلقب الكأس على حساب تشيلسي.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 30 يوليو.

ويبدأ اللقاء في السادسة مساء.

وتلعب المباراة على استاد كينج باور.

ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وتواجه الفريقان ثلاث مرات الموسم الماضي وانتهت مباراتي الدوري بنتيجة واحدة وهي التعادل بهدفين لكل فريق.

بينما المباراة الثالثة كانت في كأس الاتحاد الإنجليزي في نصف النهائي وفاز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الدرع الخيرية ليفربول مانشستر سيتي
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