بعد تسعة أيام.. أحمد يحيى يتراجع عن قرار اعتزاله

بعد تسعة أيام، قرر أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندري التراجع عن قرار اعتزاله الذي اتخذه بعد هجوم جماهير الاتحاد السكندري عليه أثناء مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال أحمد يحيى عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"تعبيرا عن شكري وتقديري إلي جمهور الكرة المصرية بكافة انتمائاتهم بصفة‎ عامة، و محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري ومجلس إدارته وجمهور نادي الإتحاد السكندري العريق بصفة خاصة علي الدعم والمساندة المستمرة خلال الفترة الأخيرة".

‎وتقديرا واحتراما لأراء معظم السادة الرياضيين وزملائي اللاعبيين والجماهير المخلصة والأصدقاء المقربين لي وعائلتي الحبيبة، الذين قاموا بنصيحتي وتوجيهي بإعادة النظر في قراري باعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية

فقد قررت التراجع عن قراري بالاعتزال، وعدم التسرع في اتخاذ هذا القرار في ظل الظروف النفسية العصيبة التي مررت بها.

وأنتهز هذه الفرصه لأعرب لكم جميعا عن فائق التقدير والمحبة والشكر لكل من ترحم على أخى المغفور له بأذن الله سعيد يحيى، سائلا الله لكم مزيدا من العون والتوفيق".

أحمد يحيى كان قد أعلن اعتزاله في وقت سابق بعد هجوم جماهير الاتحاد السكندري عليه أثناء مباراة سيراميكا كليوباترا.

وكتب يحيى عبر حسابه على فيسبوك: " شكرا جمهور مصر على الدعم والمساندة. شكر الله سعيكم جميعا ولا يريكم الله مكروها أو سوءً فى عزيز لديكم يارب".

وأوضح "بعد أحداث الأمس قررت اعتزال كرة القدم نهائيا. وانا لله وانا اليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم".

ورفض يحيى استكمال المباراة أمام سيراميكا في ظل الهتافات المسيئة التي تعرض لها عقب استقباله 5 أهداف في ظل مشاركته بعد أيام قليلة من وفاة شقيقه.

وأعلنت رابطة الدوري المصري حصد يحيى لجائزة أفضل لاعب في الجولة 24 من الدوري المصري.

ونشر حساب رابطة الأندية المحترفة: "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبية لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الإتحاد السكندري أحمد يحيي والذي بعطاءه اختير لاعبا للجولة. ابق رأسك مرفوعاً يا أحمد".

وقال أحمد سامي مدرب سيراميكا عن هذه الواقعة: "يختلف ذلك من لعب لآخر، من الممكن أن يقول اللاعب إنه غير قادر على المشاركة".

وأوضح "الاتحاد فريق كبير وجماهيري والنتيجة ثقيلة فضغطت الجماهير. البعض يمكنه تحمل ذلك والبعض الآخر لا يمكنه".

واختتم "أقول للاعبين دائما سواء كنا في فريق جماهيري أو نواجه فريقا جماهيريا: لا تترك أذنك للجماهير. أعزي أحمد يحيى في وفاة شقيقه وإن شاء الله سيجتاز هذه الكبوة".

في الإطار ذاته قال أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بفريق سيراميكا كليوباترا: "موقف محزن جدا. الأهداف أتت من انفرادات وزيادات عددية لا يتحمل أحمد يحيى مسؤوليتها. الفريق 11 لاعبا وليس حارس مرمى فقط".

وأوضح "ذهبت لدعمه وكان يردد: أريد الاعتزال. قلت له إنه واعد ولا يزال أمامه 10 سنوات على الأقل. أعاتب جمهور الاتحاد، فعليهم دعم حارسهم الأساسي، خاصة أن يحيى تحامل على نفسه رغم ظروفه الخاصة ولم يظهر بشكل سيئ".