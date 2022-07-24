6 انتصارات متتالية و10 مباريات بلا هزيمة.. زيزو ينفرد بصدارة الهدافين في أبرز أرقام الزمالك وسموحة
الأحد، 24 يوليه 2022 - 23:11
كتب : FilGoal
تغلب الزمالك على سموحة بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري الممتاز.
ليواصل إحكام قبضته على صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.
وإليكم أبرز أرقام هذه المباراة.
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