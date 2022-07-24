6 انتصارات متتالية و10 مباريات بلا هزيمة.. زيزو ينفرد بصدارة الهدافين في أبرز أرقام الزمالك وسموحة

عمر صلاح: منذ خروجي من الزمالك كنت أسعى للعب أمامه وإثبات نفسي

أمير مرتضى: حققنا الفوز في توقيت مهم.. والمنافسة على الدوري صعبة ومستمرة للنهاية

أسامة نبيه: ما تبقى من الدوري مباريات كؤوس

الكومي لـ في الجول: وقف القيد غير قانوني وسنواجهه بطريقتين

بعد تسعة أيام.. أحمد يحيى يتراجع عن قرار اعتزاله

في الجول يكشف سبب إيقاف بوبو عن مواجهة الزمالك وعدم تراجع الحكم عن إنذاره

بيراميدز: هدفنا تحقيق لقب الدوري.. وبداية التحكيم الأجنبي من مواجهة الزمالك

مؤتمر فيريرا: سننجح في تعويض رحيل بنشرقي..وهذا هو ما سيعطل الزمالك في الدوري