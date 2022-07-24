6 انتصارات متتالية و10 مباريات بلا هزيمة.. زيزو ينفرد بصدارة الهدافين في أبرز أرقام الزمالك وسموحة

الأحد، 24 يوليه 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

هدف أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام سموحة

تغلب الزمالك على سموحة بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري الممتاز.

ليواصل إحكام قبضته على صدارة الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.

وإليكم أبرز أرقام هذه المباراة.

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الزمالك سموحة أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري أيمن حفني
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