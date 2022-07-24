تشكيل الزمالك - تغييران.. فيريرا يبدأ بـ شيكابالا وإسلام جابر أمام سموحة

الأحد، 24 يوليه 2022 - 20:01

كتب : أحمد شوقي صلاح

هدف إمام عاشور - الأهلي × الزمالك

أجرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك تغييرين في تشكيل مواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري.

ويبدأ الزمالك بمحمود شيكابالا وإسلام جابر أساسيان في تبديلين عن مواجهة الأهلي الأخيرة في نهائي كأس مصر.

ويغيب عن الزمالك إمام عاشور بسبب تراكم البطاقات الصفراء ومحمود حمدي الونش بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - الونش – حسام عبد المجيد.

الوسط: سيد عبد الله نيمار – محمد عبد الغني – إسلام جابر – أحمد فتوح.

الهجوم: زيزو – سيف الدين الجزيري – شيكابالا.

دكة البدلاء: محمد نديم - محمود علاء - محمد طارق - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - أيمن حفني.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

أما سموحة فيأتي في المركز الخامس برصيد 39 نقطة من نفس عدد المباريات.

الدوري المصري الزمالك سموحة
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