انتهت في الدوري - الأهلي (2) - (0) الجونة

الأحد، 24 يوليه 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

حسام حسن - الأهلي ضد الجونة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي أمام الجونة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق88: توقف اللعب لإصابة الشناوي

ق77: إبراهيم نور الدين يحتسب ضربة جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو

ق74: جووول أول للأهلي عن طريق رامي ربيعة من ضربة رأسية بعد عرضية علي معلول من الركنية

ق71: دخول شميلس بيكلي وناصر ناصر للجونة في مكان خالد قمر والسيد الشبراوي

ق65: خروج عمرو السولية وكريم فؤاد ودخول محمد هاني وصلاح محسن

ق62: توقف اللعب بسبب إصابة عمرو السولية

ق53: أحمد عبد القادر يراوغ ويتلاعب بدفاع الجونة ويسجل في الشباك ولكن حكم الراية يحتسب تسلل قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحة الإلغاء

ق50: تمريرة طولية من إسلام محارب تصل إلى السيد الشبراوي الذي انفرد بالشناوي وسدد بسهولة في يد حارس الأهلي

دخول أيمن أشرف وخروج محمد عبد المنعم للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: عرضية من علي معلول واستلام من حسام حسن وتسديدة قوية يتصدى لها عماد السيد

ق36: أفشة يراوغ ويسدد من داخل منطقة الجزاء ودفاع الجونة يخرجها لركنية

ق30: مطالبات بركلة جزاء لحسام حسن، تقنية الفيديو تطلب استمرار اللعب

ق26: دانيال إيفي ينقذ فريقه من الهدف الأول، عرضية من أفشة ورأسية من عبد المنعم يبعدها إيفي قبل الوصول للمرمى

ق24: كريم طارق يهدد مرمى الشناوي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق22: معلول ينفذ ركنية يلعبها عرضية إلى رامي ربيعة الذي ارتقى برأسه من أمام حارس الجونة ليسدد فوق العارضة

ق12: سيد الشبراوي يسدد من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الشناوي بسهولة

ق2: تسديدة أولى من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

بداية المباراة

الأهلي الجونة الدوري المصري
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