تقرير سعودي: فابيو أبرو ينضم لمعسكر خورفكان ويرفض العودة للباطن

كشفت صحية الرياضية السعودية عن انضمام فابيو أبرو إلى معسكر فريق خورفكان الإماراتي في هولندا ورفضه للعودة إلى تدريبات نادي الباطن السعودي.

وكان الباطن قد فعل خيار تمديد عقد أبرو مع الفريق لموسم إضافي دون علم اللاعب الذي وقع لنادي خورفكان لاعتقاده بأن عقده قد نتهى.

وفقا للصحيفة فإن اللاعب قد انضم لمعسكر الفريق الإماراتي في هولندا ورفض العودة لتدريبات الباطن.

ورفض الاتحاد السعودي لكرة القدم إرسال البطاقة الدولية للنادي الإماراتي لإصرارهم على أن عقده سار مع الباطن.

وكان ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن قد قال في تصريحات للرياضية: "تواصلنا مع خليل غانم رئيس مجلس إدارة شركة خورفكان وأبلغناه أن أي إجراء مع اللاعب يعد مخالفا وتصرفا غير مسؤول، سيتسبب في مخالفات على النادي هم في غنى عنها، بحكم أن اللاعب مرتبط بعقد مع نادي الباطن".

وشدد "في حالة عدم حضور اللاعب للتدريبات سيتم الرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بذلك، وسنطالب بتعويض عقد اللاعب الذي يمتد لثلاثة أعوام كاملا، مع تعويضنا عن الأضرار التي ستلحق بنا نتيجة المرافعات التي ستكلفنا الكثير، إضافة إلى معاقبة اللاعب ونادي خورفكان".

هدف الأهلي

وعن رغبة الأهلي في ضم فابيو أبرو، أجاب مصدر مقرب من اللاعب –طلب عدم ذكر اسمه في وقت سابق- لـFilGoal.com قائلا: "هناك أحاديث من المقربين من الأهلي لضم اللاعب".

واستدرك "لكن فابيو غير مهتم حاليا باللعب في الدوري المصري فكل ما يشغل باله هو حل أزمته مع نادي الباطن".

وأوضح المصدر تفاصيل الأزمة "فابيو انتهى تعاقده مع الباطن وكان هناك بند في التعاقد يسمح له بالتجديد لموسم آخر لكن النادي السعودي لم يفعله وقرر اللاعب الانتقال إلى خورفكان الإماراتي".

وأضاف "لكن بعدما علم الباطن رحيل اللاعب استغل البند في التعاقد وجدده تلقائيا".

وأكمل "الباطن أخطر فابيو بتقديم شكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال عدم الالتزام بالتعاقد خاصة بعد توقيعه لخورفكان".

وأتم المصدر "اللاعب ينتظر حاليا تحديد موقفه قبل بداية الموسم الجديد حتى لا يتعرض للإيقاف".

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى الباطن في عام 2020 قادما من موريرنسي البرتغالي مقابل مليونين و500 ألف يورو.