طارق العشري: تجديد بسام تمهيدا لبيعه؟ من يجدد معنا لا يرحل

السبت، 23 يوليه 2022 - 23:56

كتب : FilGoal

محمد بسام - طلائع الجيش - الزمالك

تحدث طارق العشري مدرب طلائع الجيش عن تجديد عقد حارس مرمى الفريق محمد بسام، وما أشيع عن كونه مجرد تمهيد لبيعه.

وقال العشري في تصريحاته لقناة المحور: "من يجدد معنا لا يرحل. نجدد العقد مع اللاعب كي نحافظ عليه".

وأضاف "نحن لا نبحث عن البيع. نحن في مؤسسة لا تبحث عن ذلك، بل نستهدف صناعة تاريخ للنادي، ولذلك يجب أن نحافظ على القوام الرئيسي من اللاعبين وذلك يشمل بسام".

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وأوضح "من تم بيعه بالفعل هو مهند لاشين، حيث تمت الصفقة منذ فترة لصالح فيوتشر".

وتم تجديد عقد بسام لمدة 3 سنوات، بعد مفاوضات لم تكتمل مع نادي الزمالك.

وعن مستقبل الفريق في الدوري قال العشري: "نحن الأقل تسجيلا بين منافسينا، وأنا سعيد للغاية بوصول الفريق إلى هذا الموقع وسط هذه الظروف، وبإذن الله سننهي الموسم في مركز جيد".

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس برصيد 38 نقطة، مسجلا 19 هدفا فقط، وتلقى مرماه 21، ليصبح فارقه (-2).

يفوقه الزمالك متصدرا (57 نقطة و44 هدفا) وبيراميدز ثانيا (53 نقطة و40 هدفا) والأهلي ثالثا (48 نقطة و48 هدفا) وفيوتشر رابعا (42 نقطة و41 هدفا) وسموحة خامسا (39 نقطة و36 هدفا)، فيما يليه البنك الأهلي سابعا (37 نقطة و31 هدفا).

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