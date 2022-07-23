تقنية الفيديو تتألق.. فيوتشر يضرب البنك الأهلي برباعية مثيرة

السبت، 23 يوليه 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

البنك الأهلي × فيوتشر

تغلب فيوتشر على مضيفه البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري.

وشهدت المباراة طرد أسامة إبراهيم لاعب البنك الأهلي في الدقيقة 20.

سجل لفيوتشر محمد رضا "بوبو" في الدقيقة 26 وسعد سمير في الدقيقة 41 وأحمد عاطف في الدقيقة 51 وأحمد رفعت في الدقيقة 58، فيما سجل محمد هلال هدف البنك الوحيد في الدقيقة 30.

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النتيجة رفعت رصيد فيوتشر إلى 42 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 37 نقطة في المركز السابع من نفس عدد المباريات.

البنك في ورطة

البداية أتت بتسديدة سيئة من كريم بامبو علت عارضة فيوتشر في الدقيقة 6، وفي الدقيقة 18 نال أسامة إبراهيم بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على جوزيف نجويم لاعب فيوتشر.

أعادت تقنية الفيديو الحكم محمد الصباحي لمراجعة القرار، ليتحول إلى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 23 لمس أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي الكرة بيده داخل المنطقة، ليذهب الصباحي مجددا لمراجعة الحالة عبر الشاشة، ويحتسب ركلة الجزاء، التي سجل منها محمد رضا "بوبو" على يسار محمود الزنفلي.

وسريعا أتى التعادل في الدقيقة 30 من ركلة حرة مباشرة سددها محمد هلال على يسار محمود عبد الرحيم "جنش".

تقدم ولكن

في الدقيقة 39 تلقى محمد هلال تمريرة سجل منها هدف التقدم للبنك رغم العوامل المحيطة، ولكن بعد الراية والتأكد عبر تقنية الفيديو، تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

سريعا في الدقيقة 41 استرد سعد سمير التقدم لفيوتشر برأسية بعد عرضية من جوزيف نجويم.

وفي الدقيقة 44 افتك ناصر منسي الكرة من سعد سمير ليراوغ ويسدد ولكن نجح الحارس في الإبعاد، لينتهي الشوط الأول بتقدم فيوتشر 2-1.

فيوتشر يحكم القبضة

سريعا سجل أحمد عاطف الهدف الثالث في الدقيقة 51 بتسديدة قوية على يمين الزنفلي بعد تمريرة طولية من محمود مرعي.

فيما أضاف أحمد رفعت الهدف الرابع في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من على حدود المنطقة على يسار الزنفلي، بعد تبادل الكرة بينه وبين محمد فاروق.

وأخيرا نال البنك الأهلي نصيبه من فضائل تقنية الفيديو، لينال ركلة جزاء في الدقيقة 66 إثر عرقلة محمود جنش لمحمود قاعود داخل المنطقة، ولكن أهدرها ناصر منسي في الدقيقة 67.

النتيجة رفعت رصيد فيوتشر إلى 42 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 37 نقطة في المركز السابع من نفس عدد المباريات.

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