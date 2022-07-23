أوباميانج: سنقاتل من أجل كل شيء.. وأتمنى استمرار سجلي الجيد أمام ريال مدريد

شدد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم برشلونة على سعادته بانضمام زميله السابق روبرت ليفاندوفسكي إلى الفريق مشيرا إلى أنه يتمنى أن يستمر سجله الجيد أمام ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد وديا على ملعب أليجانت في أمريكا ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وقال أوباميانج في حوار مع "ESPN": "سعدت للغاية بعد إتمام التعاقد مع ليفاندوفسكي، أتذكر فترتنا معا في دورتموند والآن أصبحنا أكثر خبرة".

وأضاف "يمكننا تقديم أفضل مما كان عليه في الماضي، أنا متأكد من أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحسين الأرقام التي كانت لدينا في دورتموند".

وتابع "سعيد جدا لأن برشلونة سيكون قادرا على المنافسة للفوز بالألقاب مع كل المهاجمين الرائعين وكذلك في خط الوسط والدفاع".

واضاف عن ديمبيلي "جودته مجنونة حقا وفي كل مرة ألعب معه على أرض الملعب أستمتع بذلك، من الرائع أن يجدد تعاقده معنا".

وواصل عن تشافي "لقد كان أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكن كمدرب لديه أيضا رؤية جيدة، يريد برشلونة أن يسيطر على الكرة، لدينا ما يكفي من الحافز للقتال والمنافسة على جميع الألقاب. نحن نصنع فريقا رائعا".

وعن اللعب أمام ريال مدريد "لدي شيء مميز عندما ألعب ضد مدريد وآمل أن يستمر، مواجهة ريال مدريد مثيرة دائما وأنا متحمس للغاية".

وأتم "أستمتع كثيرا بتواجدي في برشلونة منذ اليوم الأول، سأقاتل من أجل كل شيء في الموسم المقبل".

أوباميانج انتقل إلى برشلونة يناير الماضي ليسجل 13 هدفا في 23 مباراة.