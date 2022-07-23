انتهت في الدوري - البنك الأهلي (1) - (4) فيوتشر

السبت، 23 يوليه 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

فيوتشر - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد فيوتشر في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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ق 76 كريم بامبو يواجه جنش المتقدم ويحاول مراوغته والتسديد ولكن الأخير يتصدى

ق 67 ناصر منسي يهدر ركلة الجزاء بجوار القائم

ق 66 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.. عرقلة جنش لمحمود قاعود تمنح البنك الأهلي ركلة جزاء

ق57 جووووول الرابع عن طريق أحمد رفعت بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء على يسار الزنفلي.. بعد تبادل الكرة بينه وبين محمد فاروق

ق51 جوووول الثالث من أحمد عاطف بتسديدة قوية على يمين الزنفلي.. بعد تمريرة طولية من محمود مرعي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 كرة قطعت من سعد سمير عن طريق ناصر منسي ليراوغ الأخير مدافع فويتشر ويسدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى ببراعة لترتد مرة أخرى إلى مهاجم البنك الأهلي وصوب كرة تصدى لها حارس المرمى مرة أخرى.

ق 41 جووول جنون المباراة يستمر.. سعد سمير يسترد التقدم لفيوتشر برأسية بعد عرضية جوزيف نجويم

ق 40 الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 39 جووول ولكن الراية.. هلال يتلقى التمريرة ويسدد ولكن التسلل على اللعبة السابقة.. الصباحي يراجع مع تقنية الفيديو

ق 30 جووول التعادل.. محمد هلال يسدد من ركلة حرة مباشرة على يسار محمود عبد الرحيم "جنش" الذي تفلت منه الكرة

ق 28 جووول محمد رضا "بوبو" يسجل ركلة الجزاء على يسار محمود الزنفلي

ق 25 الصباحي يحتسبها.. ركلة جزاء لصالح فيوتشر

ق 23 لمسة يد على أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي داخل المنطقة.. الفيديو يستدعي الصباحي مجددا لمراجعة الحالة

ق 20 الحكم محمد الصباحي يعود ويغير قراره.. بطاقة حمراء مباشرة يغادر بها أسامة إبراهيم أرض الملعب

ق 19 تقنية الفيديو تتدخل

ق 18 بطاقة صفراء لأسامة إبراهيم لاعب البنك الأهلي بعد تدخل عنيف على جوزيف نجويم لاعب فيوتشر

ق 6 كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح البنك الأهلي ليمررها ناصر منسي إلى بامبو الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

انطلاق المباراة

البنك الأهلي فيوتشر الدوري المصري
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