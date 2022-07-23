قائمة الإسماعيلي - 22 لاعبا أمام بيراميدز.. وغياب عمر رضوان

السبت، 23 يوليه 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

ضم حمزة الجمل المدير الفني لـ الإسماعيلي 22 لاعبا لقائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة 26 من الدوري.

ويستضيف الإسماعيلي ضيفه بيراميدز على ملعب الإسماعيلية في السادسة والنصف مساءً.

ويسعى الإسماعيلي لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الانتصار على سموحة وفيوتشر في آخر مباراتين.

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وجاءت قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمي: محمد فوزي - أحمد عادل عبد المنعم - كمال السيد

الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد نصر - عمرو الحلواني - محمد دسوقي

الوسط: عمر الوحش - محمود عبد العاطي دونجا - محمد عادل - محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد بن خماسة - محمد عبد السميع - حسن ياسين - أحمد مصطفي - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي

الهجوم: محمد الشامي - مروان حمدي - خالد النبريصي

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 25 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر بنفس عدد المباريات، و5 نقاط عن الأهلي الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

قائمة الإسماعيلي الإسماعيلي في الدوري قائمة بيراميدز
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